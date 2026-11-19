Pahadi Gahat Dal Paratha Recipe: सर्दियों में लोग आलू, गोभी, मूली और पालक के पराठे खूब बनाते हैं, मगर इस बार आप कुछ नया ट्राई करके देखिए. उत्तराखंड की मशहूर गहत दाल के भी पराठे बनाए जाते हैं, जिसका स्वाद काफी अलग होता है और इसको बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है.

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गहत दाल को कुलथ या कुलथी दाल के नाम से भी जाना जाता है, इसका स्वाद दूसरी दालों से थोड़ा अलग होता है. इसकी भरावन तैयार करके बनाए गए पराठे बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं. इन्हें आप सुबह के नाश्ते में दही, हरी चटनी, अचार या गरमागरम चाय के साथ खा सकते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. आइए जानते हैं गहत दाल के पराठे बनाने का आसान तरीका.

गहत दाल के पराठे बनाने के लिए सामग्री

आटे के लिए

2 कप गेहूं का आटा

आधा छोटा चम्मच नमक

जरूरत के अनुसार पानी

1 छोटा चम्मच तेल

भरावन के लिए

1 कप गहत दाल

1 बारीक कटा प्याज

2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

स्वादानुसार नमक

थोड़ा हरा धनिया

घी या तेल

गहत दाल के पराठे बनाने का आसान तरीका

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1. सबसे पहले दाल उबालें: गहत दाल को अच्छी तरह धोकर रातभर या कम से कम 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद कुकर में दाल और जरूरत के अनुसार पानी डालकर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं. ध्यान रखें कि दाल अच्छी तरह गल जाए, लेकिन उसमें ज्यादा पानी न रहे.

2. तैयार करें स्टफिंग: उबली हुई दाल का अतिरिक्त पानी निकाल दें. अब इसे अच्छी तरह मैश कर लें. इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा डालें और फिर बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर हल्का भून लें.

3. मसाले मिलाएं: अब पैन में मैश की हुई गहत दाल डालें. इसमें धनिया पाउडर, नमक और हरा धनिया मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह चलाते हुए कुछ मिनट तक पकाएं. जब स्टफिंग का अतिरिक्त पानी सूख जाए और मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें. इसे ठंडा होने के लिए रख दें.

ध्यान रखें कि स्टफिंग अच्छी तरह सूखा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें नमी रह गई तो पराठे बेलते समय फट सकते हैं.

4. पराठे के लिए गूंथें आटा: एक बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें नमक और थोड़ा तेल डालकर पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें. आटे को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छी तरह सेट हो जाए.

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5. अब बनाएं पराठे: आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें हल्का बेलकर बीच में तैयार गहत दाल की भरावन रखें. किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें और हल्के हाथों से पराठे को बेल लें.

6. घी लगाकर सेंकें: अब गर्म तवे पर पराठा डालें. दोनों तरफ से हल्का पकने के बाद घी या तेल लगाएं और गोल्डन होने तक सेंक लें. इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें.

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