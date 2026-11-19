भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर पहला टेस्ट मुकाबला शुरू हो गया है. टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस फैसले को सही साबित करते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को बोल्ड कर दिया.

और पढ़ें

मुकाबले के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर यह दिलचस्प नजारा देखने को मिला. बुमराह ने ऑफ स्टम्प के आसपास लेंथ बॉल डाली. लैथम को लगा कि गेंद अपने एंगल के साथ बाहर निकल जाएगी. इसी भरोसे में उन्होंने गेंद को छोड़ दिया और बल्ला नहीं लगाया.



यह भी पढ़ें: ना स‍िराज, ना जडेजा... वेल‍िंगटन टेस्ट में टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 ने चौंकाया, शुभमन ग‍िल ने बाहर करने की वजह बताई

लेकिन गेंद ने अपना रुख बदल दिया. सीम की दिशा फाइन लेग की तरफ थी और गेंद पिच होने के बाद अंदर की ओर आ गई. देखते ही देखते गेंद ऑफ स्टम्प से जा टकराई और लैथम को पवेलियन लौटना पड़ा. इस तरह न्यूजीलैंड को 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और उसका स्कोर 1 विकेट पर 2 रन हो गया.

Advertisement

कमेंट्री के दौरान इस गेंद की तुलना 2018 में कीटन जेनिंग्स को मिली एक ऐसी ही गेंद से भी की गई, जिस पर वह एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे.

बुमराह की इस शानदार गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. सोनी लिव ने भी इस गेंद को लेकर खास पोस्ट किया. उसने लिखा मैच के पहले ही ओवर में ऐसी गेंद, जो मैच की सर्वश्रेष्ठ गेंद बनने की दावेदार है.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी.

---- समाप्त ----