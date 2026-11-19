मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को BMC ने गुरुवार, 19 नवंबर को गिराने की कार्रवाई शुरू की. ये इमारत कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार का ठिकाना हुआ करती थी. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

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BMC की टीम ने बुलडोजर और भारी मशीनों के साथ इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया. प्रशासन की निगरानी में ये कार्रवाई आगे बढ़ी और आखिरकार इमारत को जमींदोज कर दिया गया.

ग्राउंड पर मौजूद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इमारत के बड़े हिस्से को तोड़ा जा चुका है. आसपास मलबे का ढेर लगा है. बुलडोजर लगातार मलबा हटाने और तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं. मशीनों की मदद से भी टूटे हुए हिस्सों को हटाया जा रहा है.

(Photo- ITGD)

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JCB हटाकर, मैनुअली तोड़ा जाएगा मुसाफिरखाना

मुसाफिरखाना को गिराने के लिए बड़ी संख्या में JCB को काम में लगाया गया था. लेकिन कुछ लोग आए और कहा कि बड़ी मशीनों से मुसाफिरखाना को गिराने से 'गलत मैसेज' जा रहा है. इसीलिए सभी JCB हटा दी गई हैं और अब हाथ से गिराने का काम किया जाएगा. हालांकि, कुछ देर बाद, BMC ने कुछ JCB को फिर से काम पर लगा दिया.

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ये कोई आम पुरानी इमारत नहीं थी. मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में इस जगह का खास जिक्र मिलता है. पाकमोडिया स्ट्रीट पर मौजूद ये मुसाफिरखाना कभी दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार का ठिकाना था. बताया जाता है कि दाऊद ने अपने जीवन का शुरुआती समय इसी मुसाफिरखाने में बिताया था.

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हज यात्रियों के ठहरने के लिए बना था मुसाफिरखाना

इस इमारत का इतिहास दाऊद इब्राहिम से भी पुराना है. इसे हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के ठहरने के लिए बनाया गया था. शुरुआत में यहां यात्रियों को रहने की सुविधा दी जाती थी. समय के साथ इसका इस्तेमाल बदलता गया. इमारत के कमरों को किराये पर दिया जाने लगा और यहां दुकानें भी संचालित होने लगीं. इस तरह यह जगह धीरे-धीरे एक रिहायशी और व्यावसायिक परिसर में बदल गई.

जर्जर हालत के चलते गिराने का फैसला

BMC ने इस इमारत को बेहद जर्जर और खतरनाक घोषित किया था. इसे C-1 श्रेणी में रखा गया था. इस श्रेणी में ऐसी इमारतें आती हैं, जिन्हें रहने या इस्तेमाल करने के लिहाज से असुरक्षित माना जाता है. नगर निगम के मुताबिक, इमारत की खराब हालत से वहां आने-जाने वाले लोगों और आसपास से गुजरने वालों की सुरक्षा को खतरा था.

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इस कार्रवाई का संबंध भिंडी बाजार के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट से भी है. ये परियोजना सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) के तहत चल रही है. मुसाफिरखाना का कुछ हिस्सा प्रस्तावित अंदरूनी सड़क के रास्ते में भी आ रहा था. BMC की कार्रवाई 31 अगस्त 2020 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है.

पुलिस की कड़ी निगरानी में कार्रवाई

बुधवार को कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन गुरुवार सुबह BMC की टीम मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दी. दक्षिण मुंबई के इस इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया. अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा के इंतजाम किए गए और लगातार ड्रोन से स्थिति की निगरानी की गई.

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इमारत के भूतल पर एक प्रार्थना स्थल होने को लेकर भी विवाद सामने आया था. BMC ने वहां इस्तेमाल करने वालों को जगह खाली करने के लिए कहा था. SBUT की ओर से वैकल्पिक तौर पर सेक्टर-4 के अन नस्र टावर में प्रार्थना स्थल मुहैया कराने या किराये के लिए आर्थिक मदद देने का विकल्प रखा गया था. हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी.

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