कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि UPA सरकार के दौरान मोदी के खिलाफ चल रही जांच को कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने रुकवा दिया था. मोइली के मुताबिक, अगर जांच आगे बढ़ती तो अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की नौबत आ सकती थी.

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मोइली ने यह बयान बेंगलुरु में सोनिया गांधी की किताब से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान दिया. उस समय वह UPA सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री थे.



'अमित शाह के बाद मोदी की बारी आ सकती थी'



वीरप्पा मोइली ने अपने बयान में अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय शाह नरेंद्र मोदी के सहयोगी थे और वह खुद देश के कानून मंत्री थे. मोइली ने कहा कि अमित शाह को उनके गृह राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया गया था और मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया था.

उन्होंने कहा, "अमित शाह सबसे पहले जेल गए थे. इसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आती और उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता था." मोइली ने कहा कि वह इस मामले की पूरी जानकारी अभी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यह उनकी पार्टी की कई बड़ी गलतियों में से एक थी.



'हमारी ही सरकार ने मोदी के खिलाफ जांच रुकवाई'



पूर्व कानून मंत्री ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच और जांच प्रक्रिया को कांग्रेस के भीतर ही रोक दिया गया था. उन्होंने कहा कि यह काम उनकी अपनी सरकार के दौरान हुआ था.

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मोइली ने कहा, "यह मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ, बल्कि पार्टी के दूसरे नेताओं ने ऐसा किया. इसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं."

उनके मुताबिक, कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने जांच को आगे बढ़ने से रोका और इसी वजह से उस समय मोदी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी.



बयान से कांग्रेस की अंदरूनी भूमिका पर उठे सवाल



मोइली के इस बयान में UPA सरकार के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच और कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी के कुछ नेताओं को जांच रुकने के लिए जिम्मेदार बताया है.

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