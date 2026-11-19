किसी एक्टर के लिए दुनियाभर में पहचान बना लेना बड़ी बात है, लेकिन उस पहचान के बोझ से निकलकर खुद को नए सिरे से स्थापित करना उससे कहीं मुश्किल. रॉबर्ट पैटिनसन ने अपने करियर में यही मुश्किल रास्ता चुना. ट्वाइलाइट में वैंपायर एडवर्ड कलन का किरदार निभाकर वह रातोरात दुनियाभर में मशहूर हो गए थे. उनके पास उसी लोकप्रिय छवि को भुनाने और लगातार बड़े बजट की फिल्मों का हिस्सा बने रहने का मौका था. लेकिन पैटिनसन ने इसके उलट रास्ता चुना. उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया, जिनके किरदार बेचैन थे, असहज थे और कई बार अपनी ही दुनिया में उलझे हुए थे. उन्होंने खुद को रोमांटिक हीरो की छवि तक सीमित नहीं रहने दिया. छोटे बजट की एक्सपेरिमेंटल फिल्मों से लेकर बैटमैन जैसी फिल्में करने का उनका चुनाव बताता है कि वह एक एक्टर के तौर पर कितनी दूर तक जाने को तैयार थे. अब उसी एक्टर के सामने जेम्स बॉन्ड की विरासत है. एडवर्ड कलन से 007 तक का यह सफर सिर्फ किरदार बदलने का नहीं, बल्कि बार-बार अपनी पहचान गढ़ने का है.

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अब जब उन्हें अगला जेम्स बॉन्ड चुन लिया गया है. डेनियल क्रेग के बाद 007 की जिम्मेदारी संभालने जा रहे पैटिनसन के लिए यह महज एक नई फिल्म नहीं, बल्कि उनके करियर का एक और बड़ा मोड़ है. लेकिन सवाल है कि आखिर रॉबर्ट यहां तक पहुंचे कैसे और वो किन फैसलों की वजह से आज रॉबर्ट पैटिनसन बन पाए हैं.

लंदन में जन्मे और पले-पढ़े रॉबर्ट के लिए एक्टिंग उनकी पहली पसंद नहीं थी. वह शर्मीले स्वभाव के थे और लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखने से झिझकते थे. उनके पिता ने उन्हें इस संकोच से बाहर निकालने के लिए एक थिएटर ग्रुप लेकर गए और इस तरह 13 साल की उम्र से वह एक्टिंग से राब्ता हुए. दिलचस्प है कि जिस एक्टर को आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में जगह मिलने वाली थी. वह कभी म्यूजिक और थिएटर के छोटे प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था. उसके पास न कोई फिल्मी विरासत थी और न ही बचपन से सुपरस्टार बनने की कोई तय योजना.

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पहली ही फिल्म से कटे सारे सीन

उन्हें 2004 में महज 18 साल की उम्र में मीरा नायर की फिल्म वैनिटी फेयर में काम करने का मौका मिला. इसमें उन्होंने रीज विदरस्पून के बेटे रॉडी क्रॉली का किरदार निभाया था. एक नए एक्टर के लिए हॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री के साथ काम करना बड़ी बात थी. लेकिन उन्हें फिल्म के प्रीमियर के दौरान पता चला कि उनके सारे सीन एडिटिंग के दौरान काट दिए गए थे. मन मसोसकर रह गए रॉबर्ट ने तब राहत की सांस ली जब वैनिटी फेयर की कास्टिंग डायरेक्टर ने ही उन्हें हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के ऑडिशन का सजेशन दिया और इस तरह रॉबर्ट पैटिनसन को सेड्रिक डिगरी का किरदार मिला. फिल्म 2005 में रिलीज हुई इसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच पहचान दिलाई. सेड्रिक हॉगवर्ट्स का पॉपुलर और टैलेंटेड स्टूडेंट था लेकिन फिल्म के अंत में वोल्डेमॉर्ट के हाथों मारा जाता है. उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह युवा एक्टर आगे चलकर हैरी पॉटर के बाद ट्वाइलाइट और फिर बैटमैन जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनेगा.

तंगीभरे दिन

हैरी पॉटर से पहचान मिलने के बाद पैटिनसन के सामने कई रास्ते थे. वह बड़े प्रोजेक्ट्स की तलाश कर सकते थे, लेकिन उनका मन फिर म्यूजिक की तरफ लौट गया. वह गिटार बजाते, गाने लिखते और छोटे प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते. इस दौरान उन्हें एक्टिंग ऑफर नहीं मिल रहे थे. इसे लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हैरी पॉटर से मिली कमाई के सहारे वह काफी समय तक रहे, लेकिन धीरे-धीरे पैसे खत्म होने लगे. एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने एजेंट के अपार्टमेंट में सोफे पर सोना पड़ा.

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इस दौर में उन्होंने द हॉन्टेड एयरमैन में एक घायल और मानसिक रूप से परेशान सैनिक का किरदार निभाया. इसके बाद द बैड मदर्स हैंडबुक में नजर आए. इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ लेकिन एक एक्टर के तौर पर अलग-अलग तरह के किरदारों को समझने का मौका जरूर मिला. पैटिनसन के लिए यह दौर आसान नहीं था. एक तरफ उन्हें एक्टिंग में अपना भविष्य तलाशना था, दूसरी तरफ उन्हें यह भी तय करना था कि वह किस तरह के एक्टर बनना चाहते हैं.

ट्वाइलाइट ने खड़ी कर दी बड़ी फैन फॉलोइंग

साल 2008 की फिल्म ट्वाइलाइट ने रॉबर्ट पैटिनसन की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. स्टीफनी मेयर के पॉपुलर नोवल पर बनी इस फिल्म में उन्होंने एडवर्ड कलन नाम के वैम्पायर का किरदार निभाया. खूबसूरत चेहरा, रहस्यमयी व्यक्तित्व और प्रेम के लिए किसी भी हद तक जाने वाला किरदार. दुनियाभर के युवा दर्शकों के बीच एडवर्ड कलन एक सनसनी बन गया. क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई और दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन गई.

इसके बाद न्यू मून, एक्लिप्स, ब्रेकिंग डॉन पार्ट वन और टू रिलीज हुईं. पांच फिल्मों वाली इस फ्रेंचाइजी ने दुनियाभर में करीब 3.3 अरब डॉलर की कमाई की. पैटिनसन ग्लोबल स्टार बन चुके थे. उनकी निजी जिंदगी, कपड़े, हेयरस्टाइल और रिलेशनशिप सब सुर्खियां बनने लगे. क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ उनके रिश्ते ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

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लेकिन इतनी शोहरत के साथ एक मुश्किल भी आई. दर्शक पैटिनसन को एडवर्ड कलन के रूप में देखने के आदी हो गए थे. खुद पैटिनसन को भी इस किरदार और इसके आसपास बनी लोकप्रियता को लेकर कई बार असहजता महसूस हुई. वह ट्वाइलाइट की सफलता से खुश थे लेकिन नहीं चाहते थे कि उनका पूरा करियर एक रोमांटिक वैंपायर की छवि तक सीमित रह जाए. उनके सामने आसान रास्ता था. उसी लोकप्रियता के सहारे लगातार बड़ी कमर्शियल फिल्में करना. लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना. उन्होंने ट्वाइलाइट के बाद ऐसा मोड़ लिया कि उनकी पहचान ही बदल गई.

रॉबर्ट पैटिनसन ने 2012 में फिल्म कॉस्मोपोलिस में काम किया. यह उनके करियर का ऐसा फैसला था जो उनके करियर का ग्राफ बदलने वाला था. फिल्म में वह एरिक पैकर नाम के एक युवा अरबपति की भूमिका में थे. उसके पास पैसा, ताकत और ऐशोआराम की हर चीज थी, लेकिन भीतर से वह बेहद खाली और अस्थिर था. पूरी फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की मानसिक उथल-पुथल को दिखाती है जो अपनी ही दुनिया में उलझता चला जाता है.

इस फिल्म का चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि उस समय ट्वाइलाइट की लोकप्रियता अपने चरम पर थी. पैटिनसन चाहते तो रोमांटिक हीरो की छवि को भुनाकर बड़े स्टूडियो की फिल्में कर सकते थे. लेकिन उन्होंने डेविड क्रोननबर्ग जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना चुना, जिनकी फिल्में अपनी जटिलता और अबनॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए पहचानी जाती हैं. पैटिनसन ने बाद में इस फिल्म को अपने करियर का अहम मोड़ बताया. उन्हें समझ आने लगा था कि वह सिर्फ लोकप्रिय किरदार निभाने के लिए नहीं, बल्कि एक्टिंग की अलग-अलग संभावनाएं तलाशने के लिए इस पेशे में हैं.

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2014 की द रोवर में एक हिंसक और बर्बर दुनिया में फंसे युवक रेनॉल्ड्स का उनका किरदार भला कौन भूल सकता है. इसके बाद मैप्स टू द स्टार्स में उन्होंने एक स्ट्रलिंग एक्टर और वर्नर हेरजोग की क्वीन ऑफ दे डेजेर्ट में टी.ई लॉरेंस का किरदार निभाया. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बड़ी हिट नहीं थीं, लेकिन उन्होंने पैटिनसन को अलग तरह के निर्देशकों के साथ काम करने का मौका दिया. वह लगातार अपनी एक्टिंग स्किल को नए सिरे से परख रहे थे.

चार्मिंग वैंपायर से क्रिमिनल तक...

फिर आया साल 2017. गुड टाइम नाम की फिल्म ने रॉबर्ट पैटिनसन की छवि बदलने में बेहद अहम भूमिका निभाई. इस फिल्म में उन्होंने कॉनी निकस नाम के क्रिमिनल का किरदार निभाया. कॉनी अपने मानसिक रूप से दिव्यांग भाई को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक के बाद एक गलतियां हालात को और बिगाड़ती जाती हैं. इस किरदार के लिए पैटिनसन ने अपना पूरा लुक चेंज किया. बिखरे रंगे हुए बाल, कानों में बालियां, चेहरे पर बेचैनी और बोलने का अलग अंदाज. वह एडवर्ड कलन से बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे.

फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और पैटिनसन के अभिनय को आलोचकों की खूब तारीफ मिली. उन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला. इस फिल्म ने यह साफ कर दिया कि पैटिनसन सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों में लोकप्रिय चेहरा बनने के इच्छुक नहीं हैं. वह ऐसे किरदारों के लिए भी तैयार हैं जो दर्शकों को परेशान करें, जिनसे सहमत होना मुश्किल हो और जिनमें कोई पारंपरिक हीरो वाली खूबियां न हों.

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द लाइटहाउस का एक्सपेरिमेंट

2019 की फिल्म द लाइटहाउस रॉबर्ट पैटिनसन के करियर का एक और असहज एक्सपेरिमेंट था. यह फिल्म पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी. इस साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म में उनके साथ विलेम डेफो थे. दोनों ने एक सुनसान द्वीप पर तैनात लाइटहाउस कीपर्स की भूमिका निभाई. समुद्र, तूफान, अकेलापन, शराब और दोनों के बीच बढ़ता तनाव धीरे-धीरे उनकी दुनिया को डरावना बना देता है.

फिल्म में पैटिनसन का किरदार धीरे-धीरे वास्तविकता और कल्पना के बीच का फर्क खोने लगता है. फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें समझने के लिए दर्शक को खुद भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इसकी कहानी, भाषा और सिनेमैटोग्राफी मुख्यधारा की फिल्मों से बिल्कुल अलग थी. पैटिनसन ने इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठिन काम किया. फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया और बाद में इसे कल्ट सिनेमा का दर्जा मिलने लगा.

इससे पहले 2018 में उन्होंने क्लेयर डेनिस की साइंस फिक्शन फिल्म हाई लाइफ में काम किया था. इसमें वह अंतरिक्ष में भेजे गए कैदियों के एक मिशन का हिस्सा बने. फिल्म ने मानव शरीर, अकेलेपन, यौनिकता और अस्तित्व जैसे असहज विषयों को छुआ. इसी दौरान डेमसल में उन्होंने एक भोले और अजीबोगरीब किरदार को निभाया, जबकि द किंग में फ्रांस के राजकुमार लुई का रोल किया. इन फिल्मों के जरिए वह यह साबित कर रहे थे कि उनके लिए एक्टिंग का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर अच्छा दिखना नहीं है.

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बड़ बजट की फिल्मों की ओर वापसी

पैटिनसन ने छोटी और एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद 2020 में क्रिस्टोफर नोलन की टेनेंट से बड़े बजट के सिनेमा में वापसी की. इसमें उन्होंने नील नाम के एक रहस्यमयी किरदार को निभाया, जो समय को उलटने-पलटने वाली तकनीक पर आधारित जासूसी मिशन में शामिल होता है. पैटिनसन ने इस किरदार में एक्शन, रहस्य और हल्के हास्य का अच्छा बैलेंस बैठाया. यहां दर्शकों को उनकी वह स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिली जो आगे चलकर जेम्स बॉन्ड के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है.

इसके बाद 2022 में उन्हें द बैटमैन में ब्रूस वेन और बैटमैन की मुख्य भूमिका मिली. यह कास्टिंग भी आसान नहीं थी. उनसे पहले माइकल कीटन, वैल किल्मर, जॉर्ज क्लूनी, क्रिश्चियन बेल और बेन एफ्लेक जैसे अभिनेता इस किरदार को निभा चुके थे. ऐसे में पैटिनसन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह बैटमैन को अपने अंदाज में कैसे पेश करेंगे. लेकिन उन्होंने तमाम आलोचनाओं के बीच ब्रूस वेन को एक उदास, अकेले और भीतर से परेशान व्यक्ति के रूप में पेश किया. यह ऐसा बैटमैन था जो अपने भीतर के गुस्से और अंधेरे से भी लड़ रहा था. इस फिल्म ने उनके आलोचकों को जवाब दिया कि वह किसी बड़ी फ्रेंचाइजी का भार उठा सकते हैं.

2025 में पैटिनसन ने ऑस्कर विजेता निर्देशक बोंग जून हो की फिल्म मिकी 17 में काम किया. इसमें वह मिकी नाम के ऐसे कर्मचारी बने जिसे खतरनाक मिशनों पर भेजा जाता है. उसकी मौत होने पर तकनीक की मदद से उसकी नई कॉपी तैयार कर दी जाती है. फिल्म में पैटिनसन ने एक ही किरदार के अलग-अलग वर्जन निभाए, जिनकी सोच और व्यक्तित्व में फर्क है.

2026 में भी उनका काम अलग-अलग तरह की फिल्मों में नजर आया. असल मायने में 2026 को उनका ही साल कहा गया. उन्होंने लांस ओपेनहाइम की प्राइमटाइम में एक पत्रकार क्रिस हैनसेन का किरदार निभाया. इसके अलावा जेंडाया के साथ द ड्रामा में वह नजर आए और क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी में एंटिनॉस के उनके किरदार को कौन भूल सकता है. अब उनकी अगली बड़ी फिल्म ड्यून: पार्ट 3 है. खास बात ये है कि ड्यून के डायरेक्टर के साथ ही वह जेम्स बॉन्ड की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं.

पैटिनसन की निजी जिंदगी भी उनके करियर की तरह कई बार सुर्खियों में रही है. ट्वाइलाइट स्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ उनका रिलेशनशिप हॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में शामिल था. दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी को पसंद किया जाता था और ऑफस्क्रीन रिश्ते को लेकर भी लगातार खबरें आती थीं. लेकिन 2012 में क्रिस्टन स्टीवर्ट और निर्देशक रूपर्ट सैंडर्स की तस्वीरें सामने आने के बाद उनका ब्रेकअप हुआ. इसके बाद पैटिनसन ने अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से काफी हद तक दूर रखा. मॉडल और एक्ट्रेस सूकी वॉटरहाउस के साथ उनका रिलेशनशिप किसी से छिपा नहीं है. सूकी ने 2024 में पहले बच्चे को जन्म दिया.

जेम्स बॉन्ड के लिए पैटिनसन ही क्यों?

रॉबर्ट पैटिनसन को जेम्स बॉन्ड बनाने के पीछे सिर्फ उनका लुक या ब्रिटिश होना वजह नहीं है. उनके करियर को देखें तो वह इस किरदार के लिए कई ऐसी खूबियां लेकर आते हैं जिनकी तलाश फिल्ममेकर्स कर रहे थे. सबसे पहली बात, वह बड़े बजट की फ्रेंचाइजी का अनुभव रखते हैं. वह हैरी पॉटर से लेकर ट्वाइलाइट और द बैटमैन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

दूसरी बात, पैटिनसन एक ही तरह के किरदार में बंधकर नहीं रहे. उन्होंने रोमांटिक वैंपायर से लेकर क्रिमिनल, मानसिक रूप से परेशान इंसान, सुपरहीरो और रहस्यमयी जासूस तक की भूमिकाएं निभाई हैं. उनका ब्रिटिश व्यक्तित्व और स्क्रीन पर मौजूदगी बॉन्ड की पारंपरिक पहचान से मेल खाती है. वह सूट में जितने सहज दिखाई देते हैं, उतने ही विश्वसनीय एक्शन सीन में भी नजर आते हैं. लेकिन इनमें सबसे जरूरी उनकी एक्टिंग रेंज है. लेकिन पैटिनसन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक लोकप्रिय किरदार नहीं, बल्कि छह दशक से अधिक पुरानी सिनेमाई विरासत है. ऐसे में पैटिनसन को इस किरदार को अपने हिसाब से दोबारा गढ़ना होगा.

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