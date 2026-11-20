न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से शानदार जवाब दिया. जायसवाल ने कीवी धरती पर अपने पहले टेस्ट में आक्रामक अंदाज दिखाया. उन्हें दूसरे छोर से केएल राहुल का भी बेहतरीन साथ मिला. दोनों ने पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी कर इतिहास रच दिया.

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राहुल और जायसवाल ने 27.5 ओवरों में 130 रन जोड़े. न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में 1994 के बाद भारत की यह सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. इससे पहले मार्च 1994 में हैमिल्टन टेस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू और नयन मोंगिया ने पहले विकेट के लिए 102 रन जोड़े थे.

A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

इस तरह राहुल और जायसवाल की साझेदारी ने सिद्धू-मोंगिया के 32 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. न्यूजीलैंड में भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पांचवीं सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी है.

न्यूजीलैंड में भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियां

रन बल्लेबाज मैदान साल 114 सुनील गावस्कर, चेतन चौहान क्राइस्टचर्च 1981 149* डब्ल्यूवी रमन, मनोज प्रभाकर ऑकलैंड 1990 80 डब्ल्यूवी रमन, मनोज प्रभाकर क्राइस्टचर्च 1990 102 नवजोत सिंह सिद्धू, नयन मोंगिया हैमिल्टन 1994 130 केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल वेलिंगटन 2026

85 रन बनाकर आउट हुए जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों पर 85 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 16 चौके निकले और उनका स्ट्राइक रेट 95.5 रहा. हालांकि, 27.5 ओवर में मैट हेनरी ने उनकी पारी का अंत कर दिया.

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हेनरी की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ पर थी. जायसवाल ने उसे खेलने की कोशिश की और न्यूजीलैंड ने कैच के लिए अपील की. अंपायर ने शुरुआत में आउट नहीं दिया, लेकिन कीवी टीम ने रिव्यू लिया. अल्ट्राएज (UltraEdge) में बड़ा स्पाइक दिखाई दिया और जायसवाल को पवेलियन लौटना पड़ा. टॉम ब्लंडेल ने उनका कैच पकड़ा.

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 368 रन

इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 121 ओवर में 368 रन बनाए थे. हेनरी निकोल्स ने नाबाद 175 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन बनाए. दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूती से बल्लेबाजी की.

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 92 रन देकर 4 विकेट लिए. आकाश दीप को 53 रन देकर 3 विकेट मिले, जबकि अंशुल कंबोज ने 69 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. वहीं दूसरे द‍िन का जब खेल खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने 159 रन एक व‍िकेट के नुकसान पर बना लिए हैं. केएल राहुल 52, देवदत्त पड‍िक्कल 16 रन बनाकर नाबाद हैं. भारतीय टीम अब भी न्यूजीलैंड से 209 रन पीछे है. शन‍िवार (21 नवंबर) को मैच का तीसरा द‍िन होगा.

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