भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेस‍िन र‍िजर्व में खेला जा रहा है. आज (20 नवंबर) इस मुकाबले का दूसरा दिन है. न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर खेल रही है. हेनरी निकोल्स के बाद अब ग्लेन फिलिप्स ने भी शतक जड़ दिया है.

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मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले में दूसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहिए...

ऐसा रहा पहले दिन का खेल

पहले दिन के खेल में हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया. न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में एक समय 70 रनों के स्कोर तक 50 विकेट गंवा दिए थे. टॉम लैथम, डेवोन कॉन्वे, रचिन रवीेंद्र, डेरिल मिचले और टॉम ब्लंडेल कुछ खास नहीं कर पाए. यहां से निकोल्स और फिलिप्स ने छठे विकेट के लिए शानदार साझेदारी कर कीवी टीम को संकट उबारा.

दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि पहले दिन के आखिरी सत्र में कोई विकेट ही नहीं गिरा. हेनरी निकोल्स अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक जड़ने में सफल रहे. खास बात यह रही कि इस मैदान पर उनका ये पांचवां शतक था. दूसरी ओर फिलिप्स ने भी शानदार बैटिंंग की. पहले दिन के खेल में भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके.

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एक वेन्यू पर न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक

7- केन विलियमसन: सेडॉन पार्क, हैमिल्टन (21 पारी)

6- रॉस टेलर: सेडॉन पार्क, हैमिल्टन (24 पारी)

5- हेनरी निकोल्स: बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन (15 पारी)

5- मार्टिन क्रो: बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन (17 पारी)

5- केन विलियमसन: बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन (30 पारी)

पहले दिन ऐसा रहा न्यूजीलैंड का स्कोरकार्ड: 243/5 (82 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम बोल्ड जसप्रीत बुमराह 0 डेवोन कॉन्वे कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 4 हेनरी निकोल्स नाबाद 113 रचिन रवींद्र कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 15 डेरिल मिचेल कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 1 टॉम ब्लंडेल कैच शुभमन गिल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 5 ग्लेन फिलिप्स नाबाद 94

विकेट पतन: 1-2 (टॉम लैथम, 0.3 ओवर), 2-12 (डेवोन कॉन्वे, 3.2 ओवर), 3-51 (रचिन रवींद्र, 19.1 ओवर) , 4-52 (डेरिल मिचेल, 20.6 ओवर), 5-70 (टॉम ब्लंडेल, 28.2 ओवर)

मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जैमिसन और जैकब डफी.

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मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कम्बोज और जसप्रीत बुमराह.

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देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 65 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें भारतीय टीम ने 22 मैचों में जीत हासिल की. जबकि न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबले जीतें. दोनों टीमों के बीच 27 टेस्ट ड्रॉ पर भी छूटे. कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का पलड़ा कीवियों पर भारी रहा है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (h2h)

कुल टेस्ट मैच: 65

भारत ने जीते: 22

न्यूजीलैंड ने जीते: 16

ड्रॉ रहे: 27

भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और विल यंग.

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