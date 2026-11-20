दिल्ली-NCR के लोगों को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही दिल्ली के आनंद विहार ISBT से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई. इस सेवा से दिल्ली और हापुड़ के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.

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दिल्ली सरकार के मुताबिक, राजधानी में अब तक 5,338 इलेक्ट्रिक बसें जनता को समर्पित की जा चुकी हैं. नई 100 बसों के शामिल होने के बाद यह संख्या बढ़कर 5,438 हो जाएगी. इन 100 बसों में 50 बसें 9 मीटर और 50 बसें 12 मीटर लंबी होंगी. सभी बसें AC और लो-फ्लोर होंगी.

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बसों में CCTV कैमरे और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम

यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा होगी. दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली के कुल बस बेड़े की संख्या करीब 7,088 हो जाएगी. इसमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 CNG बसें होंगी. दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक बसों की कुल संख्या बढ़ाकर करीब 14,000 करना है.

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आनंद विहार से हापुड़ के बीच चलेंगी 12 इलेक्ट्रिक बसें

आनंद विहार ISBT से हापुड़ के बीच शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा के तहत इस रूट पर 12 बसें चलाई जाएंगी. ये बसें हर 20 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी. इस रूट में आनंद विहार, गाजियाबाद, मोहन नगर, डासना, मसूरी और पिलखुवा जैसे प्रमुख स्थान शामिल होंगे. इस सेवा से दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा. उन्हें आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का एक और विकल्प उपलब्ध होगा.

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