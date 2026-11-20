गणित को हमेशा लोग सवालों और जवाबों तक ही सीमित मांगते हैं. लेकिन गणितज्ञों के लिए यह पुराने विचारों को चुनौती देने और उन सवालों को सॉल्व करने का भी जरिया है, जिनपर सालों से काम चल रहा है. ऐसी ही एक गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता जिन्होंने अपनी रिसर्च से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. अब उन्हें TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 की लिस्ट में जगह दी गई है. कोलकाता में जन्मी नीना गुप्ता इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI), कोलकाता में प्रोफेसर हैं. उन्होंने गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें यह पहचान मिली है.

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नीना गुप्ता को पहली बार साल 2014 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी. उन्होंने जारिस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम के एक वर्जन का काउंटरएग्जांपल खोजा था. यह गणित की एक ऐसी समस्या थी, जो करीब सात दशकों से गणितज्ञों के लिए चुनौती बनी हुई थी. उनके इस काम ने अलजेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में उनकी रिसर्च को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.

क्यों शामिल किया गया TIME100 नेक्स्ट इंडिया लिस्ट में?

बता दें कि उन्हें TIME100 नेक्स्ट इंडिया लिस्ट में देश का भविष्य बनाने वाले 100 उभरते हुए लीडर्स को शामिल किया गया है लेकिन गुप्ता का सफर तारीफों से कहीं ज्यादा है. उनका ये सफर बहुत पहले ही शुरू हो गया था. बचपन से ही मैथ्स की पहेलियों में उनका शौक था और मां थीं जिन्होंने उन्हें सवाल करने, खोजने और जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया.

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कोलकाता के क्लासरूम से लेकर मैथमेटिकल रिसर्च की दुनिया तक

कब तय हुआ कि मैथ्स में बनेगा करियर?

अब सवाल ये है कि बचपन से ही उनकी रूचि मैथ्स में रही है लेकिन उन्होंने आखिरकार यह कब तय किया कि वह इस क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं.

मैथ को करियर बनाने का उनका फैसला तब हुआ जब एक सीनियर ने उन्हें बेथ्यून कॉलेज में मैथ ऑनर्स कोर्स के बारे में जानकारी दी. उन्होंने 2006 में ग्रेजुएशन किया और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट (ISI), कोलकाता से पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई की, 2008 में अपनी डिग्री पूरी की और फिर अलजेब्रिक ज्योमेट्री में डॉक्टरेट रिसर्च जारी रखा. उनकी पढ़ाई का सफर बिना चुनौतियों के नहीं था.

अपनी पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई के दौरान, वह अपनी मैथ क्लास में अकेली महिला थीं, इस अनुभव ने इस फील्ड में जेंडर गैप को और ज्यादा सामने ला दिया. तब से उन्होंने अधिक लड़कियों को मैथ और साइंटिफिक करियर बनाने के लिए बढ़ावा देने की जरूरत पर जेर दिया है.

कैसे एक 70 साल पुराने मैथमेटिकल सवाल ने उनका करियर बदल दिया

गुप्ता को 2014 में सफलता मिली जब उन्हें ज़ारिस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम के एक वर्जन का काउंटरएग्जांपल मिला जिसे सबसे पहले मैथमैटिशियन ऑस्कर जारिस्की ने 1949 में प्रपोज किया था. यह प्रॉब्लम अलजेब्रिक ज्योमेट्री के एक बेसिक सवाल पर बात करती है- अगर दो मैथमेटिकल स्पेस एक एडिशनल डायमेंशन आने के बाद इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे उस डायमेंशन को जोड़ने से पहले भी इक्विवेलेंट थे? हालांकि यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसने कई पीढ़ियों से मैथमैटिशियन को चुनौती दी है.

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गुप्ता ने दिखाया कि असानुमा द्वारा बनाई गई थ्री-डायमेंशनल एफाइन वैरायटी एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का काउंटर-एग्जांपल देती है. उनके रिजल्ट से पता चला कि मैथमेटिकल स्पेस एक एडिशनल डायमेंशन आने के बाद इक्विवेलेंट हो सकते हैं, भले ही उनके ओरिजिनल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट न हों.

इस खोज ने अलजेब्रिक ज्योमेट्री में एक पुरानी सोच को चुनौती दी और उनके काम को इंटरनेशनल मैथमेटिकल कम्युनिटी का ध्यान दिलाया. यह एक बड़ी कामयाबी थी जिसने दिखाया कि कैसे फंडामेंटल रिसर्च किसी पुरानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम की समझ को नया रूप दे सकती है. गुप्ता के लिए, यह कई बड़े अवॉर्ड्स की शुरुआत भी थी.

शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से लेकर टाइम100 नेक्स्ट इंडिया 2026 तक

गुप्ता की रिसर्च ने उन्हें कई जाने-माने नेशनल और इंटरनेशनल सम्मान दिलाए हैं. उन्हें 2014 में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड मिला, इसके बाद 2019 में मैथमेटिकल साइंसेज में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला, जो भारत के सबसे बड़े साइंटिफिक सम्मानों में से एक है.

साल 2021 में उन्होंने डेवलपिंग देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार जीता और यह सम्मान पाने वाली सिर्फ तीसरी महिला बनीं. उन्हें 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया और उसी साल इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस में बोलने के लिए बुलाया गया. उनके दूसरे अवॉर्ड्स में 2023 में फ्रंटियर साइंस के लिए TWAS-CAS यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड और 2024 में मैथमेटिकल साइंसेज में इंफोसिस प्राइज शामिल हैं, जो अलजेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उनके योगदान को पहचान देता है.

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2025 में, उन्होंने एसोसिएशन फॉर वीमेन इन मैथमेटिक्स और अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित 44वां एमी नोएथर लेक्चर दिया. उनके लेक्चर, जिसका टाइटल था 'लीनियर हाइपरप्लेन्स के लिए अभ्यंकर-सथाये कंजेक्चर' ने मैथमेटिकल रिसर्च में उनके योगदान को और हाईलाइट किया. TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 में उनका शामिल होना, जबरदस्त रिसर्च, पढ़ाई में लगन और इंटरनेशनल पहचान से बने उनके करियर में एक और बड़ा मील का पत्थर है.

एक ऐसा सफर जो अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है

नीना गुप्ता का सफर दिखाता है कि लगातार जिज्ञासा, हौसला और पुराने आइडिया पर सवाल उठाने की हिम्मत से क्या हासिल किया जा सकता है. अपनी मां के साथ मैथ की पहेलियां सुलझाने से लेकर दशकों पुरानी प्रॉब्लम को चैलेंज करने तक, उन्होंने ऐसे सवालों को खोजने के आस-पास अपना करियर बनाया है, जिनका जवाब देने में दूसरों को मुश्किल हुई है.

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