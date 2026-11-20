कांग्रेस में लंबे इंतजार के बाद संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है. राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रीय सचिवों के चयन के लिए हुई इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद कांग्रेस ने अपने 81 राष्ट्रीय सचिवों की नई टीम का गुरुवार देर शाम ऐलान कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्तियों और नई जिम्मेदारियों की फेहरिश्त जारी कर दी है.

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कांग्रेस के नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति और संगठन में फेरबदल को 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. कांग्रेस संगठन में 12 महिलाओं और 43 नए चेहरों को जगह मिली है, तो 25 पुराने राष्ट्रीय सचिवों और संयुक्त सचिवों की छुट्टी हो गई है.

कांग्रेस संगठन के फेरबदल में राहुल गांधी की पसंद और सामाजिक न्याय का पूरा ख्याल रखा गया है. संगठन में कामकाज का आकलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व के समीकरण अहम माने जा रहे हैं. नई टीम में पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग को 50 फीसदी जगह मिली है. ऐसे में सवाल है कि किन पुराने चेहरों की छुट्टी हुई है और किसे जगह मिली है.

राहुल गांधी ने खुद परखी थी दावेदारों की क्षमता

कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति का फैसला अचानक नहीं लिया है. इसके लिए कांग्रेस हाईकमान ने काफी मशक्कत और पहले लंबी चयन प्रक्रिया अपनाने का काम किया. सितंबर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने करीब 200 पार्टी नेताओं का इंटरव्यू लिया था. इस प्रक्रिया में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे.

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राष्ट्रीय सचिव के लिए इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस नेताओं से उनके संगठनात्मक अनुभव, संबंधित राज्यों में किए गए काम, चुनौतियों और संगठन को मजबूत करने की योजनाओं पर सवाल किए गए थे.

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मौजूदा 64 कांग्रेस राष्ट्रीय सचिवों के कामकाज की समीक्षा भी की थी. उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि उन्होंने अपने प्रभार वाले राज्यों में कितना समय दिया और संगठन के लिए क्या काम किया. इस बार केवल राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि संगठनात्मक प्रदर्शन को भी चयन का आधार बनाया गया.

31 राज्यों में 81 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए

कांग्रेस ने गुरुवार देर शाम संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 81 राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए हैं. पार्टी ने कई राष्ट्रीय सचिवों के प्रभार बदल दिए हैं, तो कई अलग-अलग राज्यों व विभागों के लिए नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है. कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुल 81 सचिवों की नई सूची जारी की है. इन्हें 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय विभागों की कमान मिली है.

उत्तर प्रदेश, मीडिया विभाग और कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर में पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है. कांग्रेस ने अपने 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया है.

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कांग्रेस की नई टीम का पूरा लेखा-जोखा?

नई नियुक्तियों के सामाजिक और संगठनात्मक आंकड़े कांग्रेस की रणनीति को समझने के लिए अहम हैं. 81 राष्ट्रीय सचिवों में 43 नए चेहरों को जगह मिली है, जबकि 25 पुराने चेहरों को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है.

कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति में सामाजिक समीकरण का भी ख्याल रखा है. कांग्रेस ने जनरल जाति से 29 राष्ट्रीय सचिव बनाए, तो ओबीसी जाति से 20 लोगों की नियुक्ति की गई है. नई सूची में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक छह राष्ट्रीय सचिव मिले हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

कांग्रेस का दलित-एससी-एसटी-मुस्लिम पर दांव

अतिपिछड़ी जाति से 5 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं. अनुसूचित जाति से 11 और अनुसूचित जनजाति से 5 राष्ट्रीय सचिव बने हैं. मुस्लिम समुदाय से 11 राष्ट्रीय सचिव बने हैं, तो 12 महिलाओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति में नेताओं की औसतन उम्र 49 साल है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों में ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के कुल 41 नेताओं को जगह मिली है. इस तरह करीब 50.6 फीसदी प्रतिनिधित्व इन वर्गों का है. अल्पसंख्यक समुदाय के 11 नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो श्रेणी अन्य सामाजिक श्रेणियों के साथ ओवरलैप कर सकती है. महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 15 फीसदी है. वहीं, नई टीम के लगभग दो-तिहाई सचिवों की उम्र 50 वर्ष से कम बताई गई है.

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कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की लिस्ट

कांग्रेस के नियुक्त 81 राष्ट्रीय सचिवों को अलग-अलग राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

असम- मनोज चौहान, बॉबी भगत, इफ्तेखार अहमद.

केरल-लक्षद्वीप- मयूरा एस. जयकुमार, गणेश कुमार यादव.

तमिलनाडु-पुडुचेरी- निवेदित अल्वा, जंगा गौतम, वेंकटेश्वर.

उत्तराखंड- मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा, भीम कुमार.

गुजरात- रामकिशन ओझा, सुभाषिनी यादव, हेम सिंह शेखावत, नरेश ठाकुर.

कर्नाटक- नेट्टा डी'सूजा, मोहन जोशी, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, एस सारथ.

पंजाब- हिना कावरे, रविंद्र दलवी, सूरज सिंह ठाकुर, डॉ. राज कुमार मौर्य.

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख- धीरज गुर्जर, सुशील कुमार पासी.

मेघालय-मिजोरम-अरुणाचल- अनिल ए. थॉमस, सुसांता चक्रवर्ती, जेनब चंदेल.

मध्य प्रदेश- नीतू वर्मा सोइन, पाल भाई अंबालिया, डॉ. अजय कुमार पासवान, ओमवीर यादव.

झारखंड- भूपेंद्र मरावी, अवनीश काजला. बिहार- प्रदीप नरवाल, प्रो. प्रकाश सोनवणे, महबूब पाशा.

ओडिशा- जेट्टी कुसुम कुमार, पूर्णचंद्र पाढ़ी.

गोवा एवं दमन-दीव- डॉ. अंजलि निंबालकर.

तेलंगाना- सचिन सावंत, साइमन एलेक्स.

दिल्ली- दानिश अबरार.

आंध्र प्रदेश-अंडमान निकोबार- सेंथिल अरासु, वी शंकर.

पश्चिम बंगाल- अब्दुल खालिक, देबाशीष पटनायक, गुंजन पटेल.

हिमाचल-चंडीगढ़- कमल कांत शर्मा, डॉ. राहुल राजभर.

उत्तर प्रदेश- अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, अब्दुल हन्नान, संजीव आर्य.

हरियाणा- दीपक राठौर, सुनील अहिरे.

मणिपुर-त्रिपुरा-सिक्किम-नागालैंड- जरिता लैटफलांग, अमित बावा सैनी, डूंगर राम गेदर.

महाराष्ट्र- यू.बी. वेंकटेश, रेहाना रियाज चिश्ती, एफ.एच. जक्कप्पनवर, योगेंद्र योगी.

छत्तीसगढ़- जितेंद्र बघेल, हरनाम सिंह.

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राजस्थान- विश्व विजय सिंह, पोरलाक खार्ते, डॉ. पलक वर्मा, मनोज बागरी.

कांग्रेस संगठन से इन 25 लोगों की छुट्टी

कांग्रेस संगठन से 25 राष्ट्रीय सचिव और संयुक्त सचिवों की छुट्टी हो गई है. कांग्रेस की नई टीम में जिन नेताओं को जगह नहीं मिली, उसमें अंबा प्रसाद, बीएम संदीप, चेतन चौहान, चिरंजीव राव, क्रिस्टोफर तिलक, देवेंद्र यादव, दिव्या मदेरणा, मंसूर अली खान, नवीन शर्मा, पी गोपी, पी विश्वनाथन, पृथ्वीराज साठे, पूनम पासवान, रोजी एम जॉन, रुत्विक मकवाना, एसए संपत कुमार, संजना जाटव, शहनवाज आलम, टीएन प्रतापन, उषा नायडू, वीके अरिवझगन, विदित चौधरी, मैथ्यू एंटनी, रणविजय सिंह लोचव और विजय जांगिड़ शामिल हैं.

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