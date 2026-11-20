तुर्की की रक्षा कंपनी बायकर ने 19 नवंबर 2026 को तीन किजिलएल्मा मानवरहित लड़ाकू विमान सुरक्षा बलों को सौंप दिए. कंपनी और तुर्की अधिकारियों का दावा है कि यह दुनिया में पहली बार है जब किसी देश ने मानवरहित फाइटर जेट को आधिकारिक सैन्य इन्वेंटरी में शामिल किया है.

और पढ़ें

राष्ट्रपति रेचेप ताय्यिप एर्दोगान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद यह सपना सच हुआ. बायकर ने कहा कि 20 साल पहले शुरू हुआ सपना अब राष्ट्र को सौंपा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: आ रहा है तेजस फाइटर जेट का 15वां इंजन, मार्च तक मिलेगा पहला स्क्वॉड्रन

किजिलएल्मा जेट इंजन वाला मानवरहित लड़ाकू विमान है. इसे हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें लो-ऑब्जर्वेबल यानी रडार से कम दिखने वाला डिजाइन और आंतरिक हथियार बे है, जिससे स्टील्थ क्षमता बढ़ती है. यह लगभग 8.5 टन वजन उठा सकता है.

1500 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, 1111.32 km/hr की गति तक पहुंच सकता है. तीन घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है. इसमें एसेल्सान का मुराद एईएसए रडार, टॉइगुन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम जैसी आधुनिक प्रणालियां लगाई गई हैं. 2022 में पहली उड़ान के बाद सैकड़ों परीक्षण उड़ानें हो चुकी हैं. 2025 में इसने हवा में लक्ष्य पर मिसाइल मारने का सफल परीक्षण भी किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ईरान ने 7 महीने बाद अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराने का फुटेज जारी किया

पारंपरिक सशस्त्र ड्रोन जैसे एमक्यू-9 रीपर पहले से कई देशों में हैं, लेकिन किजिलएल्मा को अनमैन्ड फाइटर जेट कहा जा रहा है क्योंकि यह लड़ाकू विमान जैसी भूमिका निभाने के लिए बनाया गया है. अमेरिका, चीन और रूस के सहयोगी लड़ाकू विमान (सीसीए या लॉयल विंगमैन) कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक इन्वेंटरी में शामिल होने का दावा तुर्की कर रहा है. यह तुर्की की घरेलू रक्षा क्षमता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है. बायकर ने इसे अपने संसाधनों से विकसित किया. इंडोनेशिया जैसे देशों से निर्यात समझौते भी हो चुके हैं.

सैन्य और रणनीतिक महत्व

इससे तुर्की की वायु सेना को मानव रहित विकल्प मिलता है, जिससे पायलटों का जोखिम कम होता है और मिशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है. यह भविष्य के रोबोट युद्ध युग की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है, जहां मानवरहित सिस्टम पारंपरिक लड़ाकू विमानों के साथ काम करेंगे. हालांकि पूर्ण परिचालन क्षमता और बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी बाकी है. तुर्की इसे अपनी तकनीकी स्वतंत्रता और सैन्य आधुनिकीकरण का प्रतीक बता रहा है.

---- समाप्त ----