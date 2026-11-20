लोनावला घूमने गए हैं तो किसी बड़े होटल में खाना खाने से पहले आपके मन में क्या आता है? शायद यही कि होटल अच्छा है, किचन साफ होगा और खाना भी सुरक्षित होगा. लेकिन महाराष्ट्र के लोनावला में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की एक जांच में चार बड़े होटलों के किचन की जो तस्वीर सामने आई, वह परेशान करने वाली है. किसी होटल में एक्सपायर्ड दूध के पैकेट रखे थे. कहीं फ्रिज के पास कॉकरोच घूम रहे थे.

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एक जगह कच्चे चिकन से खून मिला पानी टपक रहा था. और एक होटल में बेकरी के सामान बनाने के लिए एक्सपायर हो चुके फूड कलर रखे हुए थे. ये बातें किसी ग्राहक की शिकायत से नहीं, बल्कि FDA की अचानक हुई जांच में सामने आई हैं. इसके बाद विभाग ने चार होटलों के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए.

महाराष्ट्र के 'Safe Food Safe Maharashtra' अभियान के तहत 18 नवंबर 2026 को पुणे डिवीजन की FDA टीम ने लोनावला के बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की. टीम ने किचन, फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज, बेकरी और खाने की चीजों को रखने के इंतजाम की जांच की. इस दौरान फूड सेफ्टी और साफ-सफाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन मिला. कार्रवाई जिन चार होटलों पर हुई, उनमें The Orchid Hotel, Rhythm Hotel, The Fern Hotel और Basilica Hotel शामिल हैं.

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अब एक-एक करके समझते हैं कि इन होटलों के किचन में क्या मिला. The Orchid Hotel की जांच में टीम को सबसे पहले दूध के पैकेट मिले. किचन में एक्सपायरी दूध के तीन पैकेट रखे थे. कोल्ड स्टोरेज में भी ऐसे आठ पैकेट मिले. यानी कुल 11 पैकेट एक्सपायरी दूध के थे. खाने-पीने की चीजों को स्टोर करने के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा था.

FIFO और FEFO जैसे नियमों के मुताबिक सामान को उसकी खरीद और एक्सपायरी की तारीख के हिसाब से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि पुराना सामान पहले इस्तेमाल हो और एक्सपायर्ड चीजें किचन में न पड़ी रहें. लेकिन यहां कच्चा और पका हुआ खाना एक साथ रखा मिला. फ्रिज, चॉपिंग बोर्ड और चूल्हे के पीछे का हिस्सा गंदा था. किचन में पानी जमा था और कूड़ेदानों पर ढक्कन भी नहीं लगे थे. स्टाफ के पास जरूरी सुरक्षा कपड़े भी नहीं थे. दस्ताने, एप्रन और सिर ढकने वाले कवर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. होटल में ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने वाला रजिस्टर भी नहीं मिला.

किचन और बेकरी में मिले कॉकरोच

Rhythm Hotel में FDA की टीम को मुख्य किचन और बेकरी सेक्शन में कॉकरोच मिले. फ्रिज के पास कॉकरोच पाए गए और होटल प्रबंधन पेस्ट कंट्रोल के रिकॉर्ड भी नहीं दिखा पाया. यहां भी वेज और नॉनवेज खाने को अलग-अलग रखने की व्यवस्था ठीक नहीं थी. कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थ भी अलग नहीं रखे गए थे.

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फ्रिज में रखे खाने के सामान और प्लास्टिक की बोतलों में रखी सॉस पर लेबल नहीं थे. बेकरी की मशीनों और फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी नहीं हो रही थी. कूलर से पानी बहकर फर्श पर जमा हो रहा था. खाने की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का फूड-ग्रेड सर्टिफिकेट और कर्मचारियों के FoSTaC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं थे.

चिकन से टपक रहा था खून मिला पानी

Basilica Hotel में FDA को कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक्सपायरी चीज और ब्रेड की कई किस्में मिलीं. इन्हें टीम ने मौके पर ही नष्ट करा दिया. लेकिन यहां एक और गंभीर खामी सामने आई. कच्चे चिकन से खून मिला पानी टपक रहा था. नॉनवेज खाने को सेफ तरीके से डीफ्रॉस्ट करने के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था. वेज और नॉनवेज खाने के लिए अलग फ्रिज, बर्तन और स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी.

जांच में किचन में फूड कलर और अजीनोमोटो (MSG) का इस्तेमाल भी मिला. FDA के मुताबिक, इसकी जानकारी मेन्यू कार्ड पर नहीं दी गई थी. इसके अलावा कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट और इस्तेमाल किए गए तेल से जुड़े RUCO रिकॉर्ड भी नहीं थे. होटल में कुछ ऐसी कैटेगरी का कारोबार भी चल रहा था, जिसका जिक्र उसके फूड लाइसेंस में नहीं था.

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बेकरी में रखे थे एक्सपायर हो चुके फूड कलर

The Fern Hotel में FDA को बेकरी प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई एक्सपायर हो चुके फूड कलर मिले. इनमें Tomato Red, Green, Royal Blue, Super Red, Liqua और Lemon Yellow Gel Colours शामिल थे. ये कलर फ्रेश फूड आइटमों के साथ ही रखे हुए थे. उन पर 'Not for Use' का बोर्ड भी नहीं लगा था.

FDA की टीम ने इन सभी रंगों को मौके पर नष्ट कर दिया. किचन में फ्रिज के पास एक मरा हुआ कॉकरोच मिला. वहीं कॉन्टिनेंटल सेक्शन में फ्राइंग मशीन के पास जिंदा कॉकरोच पाए गए. बेकरी में पिज्जा के आटे के पास गंदा कपड़ा रखा था. मिक्सर और बेकरी मशीनों की डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी. मसाले और कटे हुए फल खुले रखे थे. सॉस की बोतलों पर लेबल नहीं थे और कूड़ेदान भी खुला हुआ था.

FDA ने क्या चेतावनी दी?

इन चारों होटलों में मिली खामियों के बाद FDA ने उनके फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए. महाराष्ट्र FDA के ज्वाइंट कमिश्नर श्रीकांत करकाले ने चेतावनी दी कि ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ करने और फूड सेफ्टी कानूनों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने होटल और फूड बिजनेस चलाने वालों से लाइसेंस की शर्तों, साफ-सफाई और फूड आइटमों के स्टोरेज से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा. ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ उसे रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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(रिपोर्ट: राहुल गायकवाड़)