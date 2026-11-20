Pushkar Patakha Paratha Recipe: भारतीय खाने में पराठा तो सबसे आम डिश है, जिसे नाश्ते में रोजाना ही लोग खाते हैं. सर्दियों में आलू, गोभी, मटर, मूली के पराठे अक्सर घर में बनते हैं. अगर आप इस साल पुष्कर का मेला देखने नहीं जा रहे हैं तो आप वहां का वायरल पटाखा पराठा बना सकते हैं, जो दिखने में भी काफी यूनिक होता है और इसका स्वाद भी बहुत अलग होता है.

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राजस्थान के पुष्कर का फेमस पटाखा पराठा आपके नाश्ते या लंच का स्वाद बदल सकता है. यह कोई आम पराठा नहीं, बल्कि साइज में बड़ा और चीज से भरपूर खास पराठा है. आलू और चीज से भरा यह पराठा दिखने में बिल्कुल पिज्जा जैसा लगता है.

अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको पुष्कर जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं.

पटाखा पराठा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

आटा गूंथने के लिए:

2 कप गेहूं का आटा

आधा छोटा चम्मच नमक

1 बड़ा चम्मच तेल

पानी जरूरत के अनुसार

स्टफिंग के लिए:

2 उबले हुए आलू

आधा कप कद्दूकस किया पनीर

1 प्याज बारीक कटा हुआ

1 टमाटर बारीक कटा हुआ

1-2 हरी मिर्च

हरा धनिया

लाल मिर्च और धनिया पाउडर

चाट मसाला और नमक स्वादानुसार

चीज और टॉपिंग के लिए:

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आधा कप मोजरेला चीज

आधा कप प्रोसेस्ड चीज

कटे हुए मशरूम और ऑलिव्स

सेंकने के लिए घी या तेल

कैसे बनाएं पुष्कर वाला पटाखा पराठा?

सबसे पहले आटा तैयार करें

एक बर्तन में गेहूं का आटा, नमक और तेल डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. इसे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दें.

मसालेदार स्टफिंग तैयार करें

एक बाउल में उबले आलू मैश कर लें. फिर उसमें पनीर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और सभी मसाले डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि स्टफिंग में पानी न हो.

पराठे में भरें चीज और मसाले

अब आटे की एक बड़ी लोई लें और उसे थोड़ा बेल लें. इसके बीच में आलू-पनीर की स्टफिंग फैलाएं. ऊपर से मोजरेला, प्रोसेस्ड चीज, मशरूम और ऑलिव्स डालें. अब किनारों को मोड़कर अच्छी तरह बंद कर दें और हल्के हाथों से बड़ा पराठा बेल लें.

घी में सेंककर करें तैयार

गर्म तवे पर घी डालें और पराठे को लो और मिडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन और कुरकुरा होने तक सेंक लें. ध्यान रखें कि पराठा अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और चीज भी पिघल जाए.

इन 3 टिप्स से बनेगा परफेक्ट पटाखा पराठा

मोजरेला चीज डालने से पराठा काटते समय चीज खिंचेगा और पिज्जा जैसा स्वाद आएगा. हाई फ्लेम पर पराठा बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह सकता है.



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