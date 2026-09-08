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'सबको खा जाऊंगी', बिग बॉस में GenZ एक्ट्रेस का भौकाल, 21 साल बड़ी हसीना पर गुर्राई, दी चेतावनी

बिग बॉस हाउस में पहले ही दिन जबरदस्त ड्रामा, लड़ाई झगड़े देखने को मिले. अरिश्फा खान की आम्रपाली दुबे और माही विज से बहसबाजी हो गई. बिग बॉस के घर में पहले ही दिन इतना बवाल मचता देखकर फैंस भी हैरान हैं.

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बिग बॉस हाउस में ड्रामा (Photo: Screengrab)
बिग बॉस हाउस में ड्रामा (Photo: Screengrab)

सलमान खान के बिगेस्ट रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में शरुआत से ही बड़ा धमाका हो रहा है. कंटेस्टेंट्स आपस में भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. अब शो में 23 साल की GenZ  एक्ट्रेस और इंफ्लुएंसर अरिश्फा खान बवाल मचाती नजर आईं. 

अरिश्फा ने घर में मचाया गदर

बच्चा कहने पर अरिश्फा भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली पर भड़क गईं. आम्रपाली ने भी फिर अरिश्फा को करारा जवाब दिया और देखते ही देखते बिग बॉस हाउस जंग के मैदान में बदल गया. 

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शो के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया कि अरिश्फा इस बात लेकर शिकायत करती हैं कि घरवाले उन्हें बच्चा-बच्चा कहते हैं. अरिश्फा की इस बात पर आम्रपाली दुबे इरिटेट हो जाती हैं. आम्रपाली तंग आकर कहती हैं- तू बस कर अब. 

अरिश्फा ने भी फिर आम्रपाली को जवाब दिया- मैं आपको बच्ची लगती हूं, लेकिन मेरा दिमाग आपसे ज्यादा तेज होगा. अरिश्फा की बात पर आम्रपाली ने जवाब दिया- अगर तेरा दिमाग तेज होता तो तू इतनी सी बात लेकर बैठती नहीं. तेरी रील कट रही है बस कर अब. 

अरिश्फा ये सुनकर भड़क गईं और वो आम्रपाली को उंगली दिखाने लगीं. अरिश्फा ने चिल्लाकर कहा- मुझे रील कटवाने की जरूरत नहीं है. मेरी रील ऐसे ही कट जाती हैं. अरिश्फा ने यह भी कहा कि वो अकेले ही काफी हैं. अकेले ही सबको खा जाएंगी. 

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संस्कारों पर उठे सवाल

अरिश्फा फिर सभी को दोगला कहने लगती हैं. दोगला सुनकर माही विज भी अपना आपा खो देती हैं. वो अरिश्फा पर चिल्लाने लगती हैं. लेकिन अरिश्फा भी लगातार सभी का मुकाबला करती रहीं. यह देखकर आम्रपाली उम्र में छोटी एक्ट्रेस के संस्कारों पर सवाल उठाती नजर आईं. 

बता दें कि अरिश्फा खान 23 साल की हैं, जबकि आम्रपाली 39 की और माही विज 44 साल की हैं. माही उम्र में अरिश्फा से 21 साल बड़ी हैं. उम्र में इतनी बड़ी माही और आम्रपाली पर चिल्लाने पर लोग अरिश्फा को ट्रोल कर रहे हैं, जबकि कई Gen-z एक्ट्रेस को छोटा पैकेट बड़ा धमाका बता रहे हैं.

बिग बॉस के पहले ही दिन घर में इतना बवाल मच गया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा घमासान मचता है. 

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