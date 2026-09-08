25 साल पहले 17 साल के लड़के ने रचा था इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

17 साल की उम्र... सामने टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच... और बल्ले से निकला ऐसा तूफान कि इतिहास बन गया. 8 सितंबर 2001 का दिन बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कभी न भूलने वाला बन गया था. इसी दिन मोहम्मद अशरफुल ने टेस्ट शतक जड़कर दुनिया को चौंका दिया था. महज 17 साल 61 दिन की उम्र में सेंचुरी ठोककर उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसकी चर्चा आज भी होती है.

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श्रीलंका के खिलाफ खेली यादगार पारी

यह ऐतिहासिक मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला गया था. पहली पारी में श्रीलंका ने 555/5 रन बनाए थे. जवाब में बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 90 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और 465 रनों से पिछड़ गई थी. इसके बाद दूसरी पारी में टीम को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा.

इसी मुश्किल वक्त में मोहम्मद अशरफुल ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 114 रनों की पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए.

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हालांकि, उनकी यह पारी बांग्लादेश को हार से नहीं बचा सकी. टीम दूसरी पारी में 328 रनों पर ऑलआउट हो गई और पारी और 137 रनों से यह मुकाबला हार गई. लेकिन अशरफुल का शतक बांग्लादेश क्रिकेट के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था.

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17 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अशरफुल ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा था, जो लंबे समय से कायम था. इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद के नाम था. उन्होंने 1960-61 में भारत के खिलाफ 17 साल 78 दिन की उम्र में 101 रन बनाए थे.

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उस दौर में बांग्लादेश को कमजोर टीम माना जाता था. ऐसे में अशरफुल की यह पारी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी थी.

श्रीलंका की ओर से मर्वन अटापट्टू ने 201 रन और महेला जयवर्धने ने 150 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस मैच में 10 विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन और शतकवीर अशरफुल को संयुक्त रूप से 'प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब' मिला था.

कैसा रहा अशरफुल का इंटरनेशनल करियर?

टेस्ट क्रिकेट

मैच : 61

रन : 2,737

औसत: 24.00

शतक/अर्धशतक: 6 शतक / 8 अर्धशतक

उच्चतम स्कोर: 190

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वनडे इंटरनेशनल

मैच : 177

रन : 3,468

औसत: 22.23

शतक/अर्धशतक: 3 शतक / 20 अर्धशतक

उच्चतम स्कोर : 109

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टी20 इंटरनेशनल

मैच: 23

रन : 450

औसत: 19.56

स्ट्राइक रेट: 126.40

शतक/अर्धशतक: 0 शतक / 2 अर्धशतक

उच्चतम स्कोर : 65

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