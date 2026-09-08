IND vs PAK: एक बार फिर होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? एशिया कप फाइनल में होगा बड़ा धमाका!

विमेंस एशिया कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी देकर जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है. लीग में ग्रुप मैच के बाद अब इन दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर एशिया कप में जोरदार भिड़ंत देखने को मिल सकती है.
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में गजब के फॉर्म में है. भारतीय टीम लगातार तीन मैच जीतकर शान से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. भारतीय टीम की कोशिश आने वाले मुकाबलों में भी जीत दर्ज कर अपनी बादशाहत बरकरार रखने की होगी.
अब फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 13 सितंबर को होने वाले फाइनल में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है? इसका जवाब है, हां, बिल्कुल हो सकती है! लेकिन इसके लिए दोनों टीमों को एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा.
Innings Break!
An outstanding bowling performance from #TeamIndia! 🙌 🙌
3️⃣ wickets each for Sree Charani & Prema Rawat
2️⃣ wickets for Deepti Sharma
1️⃣ wicket for Shafali Verma
Stay tuned for India's chase! ⌛️
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अब तक कैसा रहा है टीम इंडिया का प्रदर्शन
टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान तीनों को ही बुरी तरह धोया है. हांगकांग के खिलाफ स्मृति मंधाना ने शानदार शतक जड़कर महफिल ही लूट ली थी. वहीं 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 55 रन पर समेट दिया था और 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया 'ग्रुप ए' में टॉप पर है.
𝙈𝙞𝙡𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠𝙚𝙙! 🔓— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs (and going strong) for Shafali Verma! 👍👍
Well played! 👏 👏
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फाइनल में भिड़ने का क्या है गणित?
चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में हैं, इसलिए ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में एक-दूसरे से नहीं टकराएंगी. यानी अगर ये दोनों अपना-अपना सेमीफाइनल जीत लेती हैं तो सीधे 13 सितंबर को फाइनल में ही इनकी टक्कर होगी. ग्रुप ए में टॉप पर रहने के कारण भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में ग्रुप बी की नंबर-2 टीम से होने की पूरी उम्मीद है.
She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia's third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award 👏 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
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पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है राह
दूसरी तरफ पाकिस्तान की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है. फातिमा सना की टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच हॉन्ग कॉन्ग से जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. अब इस टीम का सामना खतरनाक फॉर्म में चल रही श्रीलंकाई टीम से होगा. श्रीलंका ने भी भारत की तरह अपने ग्रुप के सारे मैच जीते हैं.