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केरल की ये बस है या चलता-फिरता फाइव स्टार होटल? अंदर होस्टेस भी, VIDEO वायरल

केरल सरकार की नई प्रीमियम बस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बस में यात्रियों को सामान्य सरकारी बसों से बिल्कुल अलग फ्लाइट जैसा सफर कराने की कोशिश की गई है. वीडियो में आरामदायक सीटों, यात्रियों के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन, मुफ्त वाई-फाई, चार्जिंग पोर्ट, रिफ्रेशमेंट सर्विस और होस्टेस की सुविधा दिखाई गई है.

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केरल सरकार की नई हाई-एंड बस सर्विस इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है (Photos: @aju_vloggs/Instagram)
केरल सरकार की नई हाई-एंड बस सर्विस इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है (Photos: @aju_vloggs/Instagram)

बस में सफर का नाम सुनते ही आमतौर पर भीड़, सामान्य सीट और रास्ते में ढाबे पर रुकने की तस्वीर सामने आती है. लेकिन केरल में शुरू हुई एक नई प्रीमियम बस सर्विस का वीडियो देखकर आपको लगेगा कि यह बस है या चलती-फिरती बिजनेस क्लास?

केरल सरकार की नई हाई-एंड बस सर्विस इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसका वीडियो व्लॉगर अजय जॉनी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें बस के अंदर की ऐसी सुविधाएं दिखाई गई हैं, जो आम लंबी दूरी की बसों में देखने को नहीं मिलतीं.

यह बस केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी केएसआरटीसी की है और तिरुवनंतपुरम से कोच्चि के बीच चलती है. दोनों शहरों के बीच दूरी रूट के हिसाब से करीब 200 से 227 किलोमीटर है.

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बस में मिल रहा बिजनेस क्लास जैसा अनुभव

वीडियो की शुरुआत ही बस के प्रीमियम इंटीरियर से होती है. अजय जॉनी कहते हैं कि बिजनेस क्लास की सुविधा अब सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल की केएसआरटीसी बस में भी इसका अनुभव लिया जा सकता है.

बस में आरामदायक लेदर सीटें लगाई गई हैं. यात्रियों के लिए अलग-अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी दी गई हैं, जिससे लंबी यात्रा के दौरान मनोरंजन किया जा सके.

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यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी मिलती है. सीटों के पास चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, ताकि सफर के दौरान मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज किए जा सकें.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बस में होस्टेस भी, सफर में मिलेगा खाना

इस बस की एक और खासियत इसमें मौजूद होस्टेस है. वीडियो में होस्टेस यात्रियों को रिफ्रेशमेंट सर्व करती नजर आती हैं.
यात्रियों को गर्म पेय के साथ शावरमा रोल भी परोसा जाता है. यानी लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को सिर्फ बैठकर मंजिल तक पहुंचने के बजाय एक प्रीमियम ट्रैवल एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, इस बस में फ्लाइट की इकॉनॉमी क्लास जैसी सुविधा है. एयर होस्टेस की तर्ज पे बस होस्टेस भी है.

सबसे ज्यादा हैरान करता है बस के अंदर बना बाथरूम

वीडियो में जिस सुविधा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह है बस के अंदर मौजूद बाथरूम.व्लॉगर ने बस के वॉशरूम को भी वीडियो में दिखाया है. यह साफ-सुथरा और व्यवस्थित नजर आता है. लंबी दूरी के सफर में यह सुविधा खास तौर पर यात्रियों के लिए उपयोगी हो सकती है.

आमतौर पर बस यात्राओं में यात्रियों को बाथरूम के लिए रास्ते में रुकने का इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में चलती बस में ही वॉशरूम की सुविधा मिलना इस सर्विस को सामान्य बसों से अलग बनाता है.अजय जॉनी के इंस्टाग्राम वीडियो के बाद यह बस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. वीडियो में सीटों से लेकर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, वाई-फाई, चार्जिंग पोर्ट, रिफ्रेशमेंट सर्विस और बाथरूम तक बस की कई सुविधाएं दिखाई गई हैं.इस वीडियो को इंडियन रेलवे के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अनंत रूपनागुड़ी ने भी X पर शेयर किया और सर्विस की तारीफ की.

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फ्लाइट का विकल्प नहीं, लेकिन अनुभव जरूर अलग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बस को देख लोग हैरान भी है. और भारत में ऐसे सुविधा देखकर प्राउड भी महसूस कर रहे हैं. किसी ने बस को देखते हुए कहा सुविधा और लग्जरी के मामले में ये बस तो चलता-फिरता फाइव स्टार होटल है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारत में सड़क से लंबी दूरी की यात्रा का अनुभव अब धीरे-धीरे बदल रहा है. जहां पहले यात्री सिर्फ कम किराए और मंजिल तक पहुंचने पर ध्यान देते थे, वहीं अब आराम और सुविधाएं भी बस यात्रा का अहम हिस्सा बनती जा रही हैं.

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