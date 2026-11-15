मोहित उल्वा का जामनगर कनेक्शन: जिस कोच ने रवींद्र जडेजा को तराशा, उसी ने इस युवा खिलाड़ी को भी बनाया हुनरमंद

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को यादगार जीत दिलाने वाले मोहित उल्वा की सफलता के पीछे कई साल का संघर्ष और कड़ी मेहनत छिपी है. जब भारतीय टीम 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 252 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी, तब नंबर-10 पर उतरे मोहित ने 26 गेंदों में नाबाद 49 रन ठोक दिए. उनकी पारी ने मुकाबले का रुख पलट दिया. मोहित ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को एक विकेट से जीत दिलाई.

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मोहित उल्वा की इस पारी को देखकर उनके कोच महेंद्रसिंह चौहान भी खुशी से झूम उठे. जामनगर में अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले चौहान ने सात साल की उम्र में मोहित के अंदर छिपे जुनून को पहचान लिया था. साल 2015 में महेशभाई अपने बेटे मोहित को एकेडमी लेकर पहुंचे थे. उस समय महेंद्रसिंह पहले से करीब 300 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन मोहित का क्रिकेट के प्रति समर्पण देखकर उन्होंने उसे अभ्यास का मौका दिया.

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जामनगर में पले-बढ़े मोहित उल्वा बचपन से ही टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बड़े प्रशंसक रहे हैं. वह भी जडेजा की तरह भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं. दिलचस्प बात यह है कि जडेजा ने भी जामनगर के क्रिकेट बंगलो ग्राउंड पर महेंद्रसिंह चौहान से ट्रेनिंग ली थी.

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मोहित उल्वा को तैयार करने के लिए कोच ने उनकी फिटनेस और मानसिक मजबूती पर खास जोर दिया. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सप्ताह में छह दिन मैदान के पांच चक्कर लगाने होते थे, जबकि सातवें दिन 25 चक्कर पूरे करने पड़ते थे. चौहान इस अभ्यास को 'मिलिट्री ट्रेनिंग' कहते हैं. उनका मानना था कि एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए तकनीक के साथ शारीरिक और मानसिक मजबूती भी जरूरी है.

पहले स्पिनर बनना चाहते थे मोहित

मोहित उल्लाव ने क्रिकेटिंग जर्नी की शुरुआत ऑफ स्पिन गेंदबाजी से की थी. लेकिन उनकी लंबाई और शारीरिक बनावट को देखते हुए चौहान ने उन्हें तेज गेंदबाजी अपनाने की सलाह दी. इसके बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया.

हालांकि, उनकी बल्लेबाजी की प्रतिभा भी शुरू से ही कोच की नजर में थी. महेंद्रसिंह चौहान के मुताबिक, मोहित उल्वा अपनी बल्लेबाजी क्षमता के लिहाज से नंबर-10 के खिलाड़ी नहीं हैं. वह जब भी बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो खुद को विशेषज्ञ बल्लेबाज मानकर खेलते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनकी पारी इसी सोच का नतीजा थी.

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बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) की जूनियर चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीधरन शरथ ने भी मोहित उल्वा की तारीफ की. उन्होंने बताया कि चयन समिति और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने ऐसी टीम तैयार करने पर काम किया, जिसमें निचले क्रम के खिलाड़ी भी बल्लेबाजी कर सकें.

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श्रीधरन शरथ के अनुसार, घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए मोहित उल्वा ने बल्ले से अहम योगदान दिए थे. उनका शांत और संतुलित स्वभाव भी चयनकर्ताओं को प्रभावित करता था. वह अच्छे प्रदर्शन के बाद भी अपना संयम नहीं खोते और खराब प्रदर्शन के बाद भी शांत रहते हैं.

जीत के बाद भी महेंद्र सिंह चौहान की दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि वह मोहित के लिए मंदिर में प्रार्थना करेंगे और फिर अपनी पावभाजी की दुकान पर काम संभालेंगे, जिसे वह कोचिंग के साथ चलाते हैं. एक तरफ उनका शिष्य पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलकर सुर्खियों में था, तो दूसरी तरफ कोच अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में लौटने की तैयारी कर रहे थे.

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