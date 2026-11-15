आर्यवीर की कामयाबी पर भावुक हुईं मां आरती सहवाग, बेटे के लिए लिखा खास संदेश

महान बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 में अपने प्रदर्शन से खास पहचान बनाई. टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. उनकी इस उपलब्धि पर मां आरती सहवाग ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया.

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आर्यवीर सहवाग ने पांच पारियों में 90.25 की औसत से 361 रन बनाए. उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 160 रनAX की पारी उनके अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही. उन्होंने टूर्नामेंट में 70*, 22, 160, 51 और 58 रन बनाए.

आर्यवीर की मां आरती सहवाग ने इंस्टाग्राम पर बेटे की एक बचपन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'हाथ में बल्ला लिए एक छोटे से बच्चे से लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने तक. मैंने हर दिन क्रिकेट के लिए तुम्हार प्यार बढ़ते हुए देखा है, आरू. बेटे तुम पर और पूरी टीम पर गर्व है.'

पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में आर्यवीर सहवाग ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें नौ चौके शामिल थे. उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई. भारत ने आखिरी गेंद पर एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. आर्यवीर की निरंतरता ने उन्हें पाकिस्तान के उस्मान खान से आगे रखा, जिन्होंने टूर्नामेंट में 345 रन बनाए.

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'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने के बाद आर्यवीर सहवाग ने बताया कि उनकी अभी पिता वीरेंद्र सहवाग से बात नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि वह बाद में उनसे बातचीत करेंगे. युवा बल्लेबाज ने यह भी बताया कि टीम को पिच की स्थिति देखते हुए लक्ष्य हासिल करने का भरोसा था. टीम की रणनीति थी कि कोई एक बल्लेबाज आखिर तक क्रीज पर टिके.

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