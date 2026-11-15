'वोट चोर, गद्दी छोड़...', इटली के नेता ने दोहराया राहुल गांधी का नारा तो बोले अमित शाह- भारत को बदनाम करने से नहीं मिलेगी सत्ता

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम में एक इटालियन नेता की ओर से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा दिए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत विरोधी बयान देकर निकाल रहे हैं. भारत को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलने वाली है. रिजिजू ने कहा कि जब कोई विदेशी नागरिक देश का अपमान करता है, तो भला कौन हंसता है?

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वहीं तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि इटली का एक नेता भारत की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया पर टिप्पणी कैसे कर सकता है. बता दें कि ये कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया था.

हैदराबाद में कांग्रेस के 'भारत समिट 2026' के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के समर्थन में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया. पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव फिलिबेक ने कहा कि राहुल गांधी ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा की है. उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिएच उन्होंने नारे का अंग्रेजी अनुवाद भी किया- 'Vote Thief, Leave Your Seat.'

राहुल गांधी इस दौरान हंसते और तालियां बजाते नजर आए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए लगातार इस नारे का इस्तेमाल करते आए हैं.

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जियाकोमो फिलिबेक के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

देश के अपमान पर भला कौन हंसता है?

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने इन टिप्पणियों पर गांधी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया और पूछा कि जब कोई विदेशी नागरिक देश का अपमान करता है, तो भला कौन हंसता है?

'X' पर एक पोस्ट में, संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस नेता का सीधे नाम लिए बिना उन पर तंज कसा," क्या आपने कभी किसी को तब हंसते हुए देखा है, जब कोई विदेशी भारत का अपमान करता है? मैं यह नहीं पूछ रहा कि कौन सा भारतीय विदेश जाकर भारत का अपमान करता है."

This is an Anti-Bharat Summit & here is the proof.! Congress once tried to make an Italian national the Prime Minister of India. Now, at its Anti-Bharat Summit, an Italian political leader is commenting on India’s internal affairs! Congress govt under Revanth Reddy gave foreign political representatives the stage to interfere in our domestic politics & Rahul Gandhi is shamelessly laughing. This is his hatred towards our country India’s democracy belongs to 140 crore Indians. Congress has no mandate to turn a summit on Indian soil into a platform for foreign political interference. — Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) November 14, 2026

वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को उठाया. अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने का गुस्सा अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत विरोधी बयान देकर निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम का नाम तो 'भारत समिट' रखा, लेकिन उस समिट में राहुल गांधी ने भारत विरोधी विचार व्यक्त कर पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने का काम किया.

हार की हताशा निकाल रही कांग्रेस

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लगातार तीन बार चुनाव हार चुकी है, अब अपनी हताशा निकाल रही है. वामपंथी विचारधारा के लोगों को भारत बुलाया गया. राहुल गांधी ने भारत समिट में भारत विरोधी विचार रखे और देश की छवि खराब करने का प्रयास किया. कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बड़े-बड़े घोटाले किए हैं. वहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में चार आने के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा है.

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उन्होंने कहा कि क्या कोई भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर सकता है? सत्ता की लालसा इस तरह पूरी नहीं हो सकती. भारत को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलने वाली है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का जो प्रयास किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं.

भारत के आंतरिक मामलों में दखल कैसे?

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने रविवार को सवाल उठाया कि एक इतालवी राजनेता हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में देश के लोकतंत्र पर टिप्पणी करके भारत के आंतरिक मामलों में कैसे दखल दे सकता है?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत के लोकतंत्र और संप्रभुता का अपमान करने का आरोप लगाते हुए राव ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान कई लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था.

उन्होंने विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा राहुल गांधी के 'वोट चोर, गद्दी चोर' वाले नारों को दोहराने पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि कुछ प्रतिभागी जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रायोजित थे. राव ने मांग की कि राहुल गांधी, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, संप्रभुता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगें.

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वहीं फिलिबेक ने शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी का बचाव करते हुए कहा कि लोकतंत्र के सामने आ रही चुनौतियों की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं.

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि गंभीर चुनौतियों की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचने के लिए इस तरह के आयोजन, सम्मेलन और शिखर बैठकें बहुत जरूरी हैं. भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, और हमें इसकी रक्षा करनी होगी. और इसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका राहुल गांधी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होना है."



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