'हमें लगा मैच जीत गए पर भारत ने सब पलट दिया!', हार के बाद सदमे में पाकिस्तान, फूटा पाक क्रिकेटर का गुस्सा

अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला हमेशा की तरह रोमांच की सारी हदें पार कर गया. पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने हारी हुई बाजी को जिस तरह से पलटा, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.

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पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने भी दिल खोलकर भारतीय टीम की तारीफ की है. शहजाद ने माना कि भारत के इन युवाओं ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली. ओमान में खेले गए इस फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था.

पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने शानदार शतकीय पारी (107 रन) खेली, जबकि अब्दुल कादिर (80 रन) और कप्तान फरहान यूसुफ (60 रन) ने भी बेहतरीन योगदान दिया. मैच के एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लेगी.

37वें ओवर में जब अली रजा गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने दो झटके देकर भारत को मुश्किल में डाल दिया था. पाकिस्तान खेमा और उनके फैन्स जश्न की तैयारी करने लगे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरे हैं.

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मोहित और नमन ने पलटा पासा

भारत की तरफ से नंबर-10 पर उतरे मोहित उल्वा और उनके साथियों ने हार नहीं मानी. मोहित ने दबाव की स्थिति में बेहद शानदार और साहसी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 49 रनों की धमाकेदार पारी खेली और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को एक विकेट से रोमांचक जीत दिला दी.

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दूसरी तरफ पाकिस्तान की हार के बाद अहमद शहजाद अपनी टीम की खराब कप्तानी और कमजोर मैनेजमेंट पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि कप्तान फरहान यूसुफ स्लो ओवर-रेट को संभालने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और समय पर स्पिनर्स का इस्तेमाल नहीं किया.

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सही समय पर मैदान पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई मैसेजिंग नहीं पहुंची, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को आखिरी ओवरों में भुगतना पड़ा. आखिरकार उन्हें एक बार फिर भारत के हाथों खिताबी हार का सामना करना पड़ा.

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