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घर के बाथरूम में कुत्ते को दबोचकर घुसा गुलदार, बाहर दहशत में परिवार-VIDEO

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित सुमाड़ी बाजार में एक गुलदार घर के बाथरूम में घुस गया और वहां मौजूद कुत्ते को दबोच लिया. परिवार ने सूझबूझ दिखाते हुए दरवाजा बंद कर उसे अंदर कैद कर दिया. वन विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने काफी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में सुरक्षित पकड़ लिया.

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घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू.(Photo: Screengrab)
घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू.(Photo: Screengrab)

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक गुलदार के रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया. सुमाड़ी बाजार में एक गुलदार घर के बाथरूम में जा घुसा और वहां मौजूद कुत्ते को दबोच लिया. गनीमत रही कि घर के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे गुलदार अंदर ही कैद हो गया. घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

सूचना मिलते ही वन विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने काफी मशक्कत के बाद बाथरूम में फंसे गुलदार को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चलाया. काफी प्रयासों के बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया. गुलदार के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

यह भी पढ़ें: एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं, रुद्रप्रयाग में DM की पहल बनी जनअभियान, CM धामी ने भी दीं 151 पुस्तकें

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हालांकि, आबादी के बीच गुलदार की इस तरह दस्तक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में वन्यजीवों की सक्रियता लगातार परेशानी का कारण बन रही है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं.

बाथरूम में कुत्ते को दबोचा, घरवालों ने बंद किया दरवाजा

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जानकारी के मुताबिक, रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी बाजार में गुलदार एक रिहायशी घर के भीतर घुस गया था. इस दौरान उसने घर के बाथरूम में मौजूद एक कुत्ते को दबोच लिया. अचानक गुलदार को घर के अंदर देखकर परिवार के लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया.

इससे गुलदार बाथरूम के भीतर ही फंस गया. इसके बाद परिवार ने वन विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची वन विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू की तैयारी शुरू की. काफी मशक्कत के बाद गुलदार को सुरक्षित पिंजरे में बंद कर लिया गया.

गुलदार पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

गुलदार के रेस्क्यू के बाद इलाके के लोगों ने राहत महसूस की है. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में गुलदार की बढ़ती आवाजाही से खतरा बना हुआ है. घरों के आसपास वन्यजीवों की मौजूदगी बच्चों और बुजुर्गों के लिए चिंता का विषय है.

स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और वन्यजीवों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने की मांग की है. फिलहाल गुलदार को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है. अब वन विभाग आगे उसके संबंध में क्या कार्रवाई करता है, इस पर नजर रहेगी.

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