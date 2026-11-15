सूरत के अवैध वेस्टेज कपड़ा गोदाम में भीषण आग, 30 घंटे बाद भी नहीं पाया जा सका काबू

गुजरात के सूरत जिले में खरसावा केनाल रोड पर इकलेरा-भणोदरा गांव के पास खेतों में अवैध रूप से बनाए गए वेस्टेज कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है. आग लगने के करीब 30 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीमें इस पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकी हैं.

और पढ़ें

आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई टीमें लगातार मौके पर तैनात हैं और युद्धस्तर पर कूलिंग और पानी डालने का काम जारी है. आग की भयावहता और बड़े क्षेत्र में फैले वेस्टेज कपड़े के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. अनुमान लगाया जा रहा है कि आग को पूरी तरह नियंत्रित करने में अभी करीब 12 घंटे और लग सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक, करीब 10 बीघा खेत में बड़ी मात्रा में वेस्टेज कपड़ा, चिंदी और अन्य ज्वलनशील कबाड़ जमा करके इसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. किसी कारण से यहां आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया. कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री की भारी मात्रा होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई.

Advertisement

आसपास के इलाके में चिंता का माहौल

आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में चिंता का माहौल बन गया. घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगातार आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. शहर से दूर खेतों के बीच आग लगने और मौके पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण दमकल विभाग को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

फायर ब्रिगेड की टीमें नहर से पानी लेकर टैंकर भर रही हैं और इसके जरिए लगातार आग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. इसके बावजूद वेस्टेज कपड़े के बड़े-बड़े ढेरों के अंदर आग सुलगती रहने के कारण इसे पूरी तरह बुझाने में दिक्कत हो रही है.

पिछले 30 घंटे से भीषण आग लगी हुई है

इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह सामने आई है कि जहां पिछले 30 घंटे से भीषण आग लगी हुई है, उसके नजदीक ही सड़क किनारे एक और वेस्टेज कपड़े यानी चिंदी का गोदाम नजर आया है. इस गोदाम में भी बड़ी मात्रा में कपड़ा जमा दिखाई दे रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि खेतों और खुले स्थानों पर इस तरह वेस्टेज कपड़े का भंडारण किसकी अनुमति से किया जा रहा है? क्या इन गोदामों के पास फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम हैं? और क्या संबंधित विभागों को इन अवैध गोदामों की जानकारी नहीं थी?

Advertisement

एक तरफ करीब 10 बीघा क्षेत्र में फैले वेस्टेज कपड़े के गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें पिछले 30 घंटे से लगातार संघर्ष कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नजदीक ही एक और चिंदी का गोदाम दिखाई देना प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. अब देखने वाली बात होगी कि इस भीषण आग की घटना के बाद संबंधित विभाग इन अवैध वेस्टेज कपड़ा गोदामों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और क्या इलाके में संचालित अन्य गोदामों की भी जांच की जाएगी. फिलहाल फायर ब्रिगेड का अभियान जारी है और आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश की जा रही है.



---- समाप्त ----