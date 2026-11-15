How To Get Rid Of Monkeys: कपड़े फाड़ना, टंकी खोलना... बंदरों के आतंक से हैं परेशान? अपनाएं ये 6 सस्ते उपाय, कोसों दूर भागेंगे बंदर

How To Get Rid Of Monkeys: शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए छत पर बंदरों का आना एक बड़ी परेशानी बन गया है. कभी ये छत पर सूख रहे कपड़े फाड़ देते हैं, तो कभी गमले गिराकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं. कई बार पानी की टंकी का ढक्कन खोल देते हैं या खाने-पीने की चीजों की तलाश में घर के अंदर तक घुसने की कोशिश करते हैं. ऐसे में लोग बंदरों से छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं और कई बार इस पर काफी पैसे भी खर्च कर देते हैं.

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बंदरों से छुटकारा पाने के लिए कई लोग महंगी-महंगी चीजें खरीदते हैं या तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं. लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर भी आप बंदरों को अपनी छत से दूर रख सकते हैं. खास बात ये है कि बंदरों से छुटकारा पाने के लिए किए जाने वाले इन उपायों को करने में खर्चा भी बहुत कम होता है. बंदरों को अपनी छत से दूर रखने के लिए न तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है और न ही बंदरों को चोट पहुंचाने की. आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान तरीके, जिनकी मदद से आप अपनी छत और बालकनी में बंदरों के आने पर फुल-स्टॉप लगा सकते हैं.



1. छत पर खाने-पीने का सामान न छोड़ें: बंदर अक्सर उन्हीं घरों की छतों पर बार-बार आते हैं, जहां उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाता है. अगर आप छत पर फल, सब्जियां, रोटी या दूसरी खाने की चीजें खुली छोड़ देते हैं, तो बंदरों के आने के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए कभी भी छत पर खाने का सामान नहीं रखना चाहिए. अगर आप छत पर कूड़ेदान रख भी रहे हैं, तो उसे हमेशा ढक्कन से बंद करके रखें और खाने का बचा हुआ सामान खुले में न फेंकें. अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो उनका खाना भी छत या बालकनी में खुला न छोड़ें.

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2. सिरके और लहसुन की तेज गंध का उपाय आजमाएं: कुछ लोग बंदरों को भगाने के लिए घरेलू उपायों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिनमें सिरके और लहसुन का नाम भी शामिल है. माना जाता है कि इनकी तीखी महक बंदरों को कुछ जगहों से दूर रखने में मदद कर सकती है. इसके लिए सिरके या लहसुन के रस की तेज महक वाले कपड़े को छत के कोनों में रखा जा सकता है. हालांकि, इस तरीके के असर की गारंटी नहीं है. किसी भी चीज का छिड़काव करने से पहले ध्यान रखें कि उससे पौधों, पालतू जानवरों या घर के लोगों को परेशानी न हो.

3. खिलौने वाले नकली सांप रख सकते हैं: बंदरों को डराने के लिए असली जैसे दिखने वाले रबर या प्लास्टिक के नकली सांप का इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है. इन्हें छत, बालकनी या ऐसी जगह पर रखा जा सकता है, जहां बंदरों का आना-जाना ज्यादा रहता है. हालांकि, बंदर कुछ समय बाद ऐसी चीजों के आदी भी हो सकते हैं, इसलिए यह तरीका हर जगह काम करे, जरूरी नहीं.

4. पुरानी सीडी और एल्युमिनियम फॉयल से करें बचाव: घर में पड़ी पुरानी सीडी और एल्युमिनियम फॉयल सिर्फ कबूतरों को दूर रखने के लिए ही नहीं, बल्कि बंदरों को छत पर आने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इन्हें छत या बालकनी में इस तरह लटकाएं कि हवा चलने पर ये हिलें और इनसे रोशनी चमके. अचानक होने वाली चमक और हलचल से बंदरों को दिक्कत हो सकती है.

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5. पानी की टंकी और खुले हिस्सों पर लगवाएं मजबूत जाली: बंदर कई बार पानी की टंकी का ढक्कन खोल देते हैं या छत पर रखे सामान को इधर-उधर कर देते हैं. ऐसे में पानी की टंकी का ढक्कन मजबूत और अच्छी तरह बंद होने वाला होना चाहिए. इसके अलावा रोशनदान, बालकनी और उन खुले हिस्सों पर लोहे की मजबूत जाली लगवा सकते हैं, जहां से बंदरों का घर में आना आसान होता है. ध्यान रखें कि जाली मजबूत हो, लेकिन उसमें बंदरों के फंसने या चोट लगने का खतरा न हो.

6. छत तक पहुंचने वाली पेड़ों की डालियों पर दें ध्यान: अगर आपके घर के आसपास लगे पेड़ों की डालियां छत को छू रही हैं, तो बंदरों के लिए घर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है. वे इन डालियों के सहारे सीधे छत पर छलांग लगा सकते हैं. ऐसे में घर के आसपास लगे पेड़ों को समय-समय पर कटिंग करवाना जरूरी होता है.

बंदरों को देखकर उन्हें खुद भगाने न दौड़ें

छत पर बंदरों का झुंड देखकर कई लोग उन्हें डंडे, पत्थर या पटाखों से भगाने लगते हैं. लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. इससे बंदर आक्रामक होकर आप पर हमला कर सकते हैं और काट या खरोंच सकते हैं. इसलिए उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. उनके सामने खाना लेकर न जाएं और न ही उनके बच्चों के पास जाने की कोशिश करें. अगर बंदर लगातार घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो स्थानीय वन विभाग को इसकी जानकारी दें.

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