कर्मचारियों को सैलरी के अलावा रिवॉर्ड देने के लिए ग्रेच्‍युटी का सिस्‍टम बनाया गया है. यह कर्मचारी को निश्चित अवधि तक नौकरी करने के बाद मिलती है. अक्‍सर ये ग्रेच्‍युटी एक ही कंपनी में रेगुलर नौकरी करने वाले वाले कर्मचारियों को 5 साल के बाद ही दिया जाता है.



इसकी रकम कर्मचारी की आखिरी सैलरी और नौकरी में पूरे किए गए सालों पर निर्भर करती है. इसके कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है. यह एक तरह से ग्रेच्युटी नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले दिया जाने वाला लाभ है.

और पढ़ें

सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत कर्मचारी के रिटायर होने, इस्तीफा देने की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. अगर कर्मचारी की मौत होती है या दिव्‍यांगता होती है तो भी ग्रेच्‍युटी दी जाती है. आप ग्रेच्‍युटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी सेवा लगातार पांच साल तक एक ही संस्‍थान में होनी आवश्‍यक है. हालांकि, मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 साल की सेवा की शर्त पूरी करनी जरूरी नहीं है.

वहीं फिक्‍स्‍ड टर्म या कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग प्रावधान हैं. उन्‍हें पांच साल की सामान्‍य शर्त पूरी किए बिना भी अनुमानित आधार पर ग्रेच्‍युटी मिल सकती है. यह नियम 2025 से लागू हुआ है.

अब आते हैं उस कैलकुलेशन पर... अगर आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है और आपकी सर्विस पांच साल पूरी हो चुकी है तो आइए जानते हैं आपको कितनी ग्रेच्‍युटी मिल सकती है?

Advertisement

कैसे होती है ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन?

ग्रेच्युटी की गणना के लिए कर्मचारी की आखिरी सैलरी और नौकरी में पूरे किए गए सालों को आधार बनाया जाता है. इसी आधार पर फिर उनकी ग्रेच्‍युटी निकाली जाती है. ग्रेच्‍युटी का कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक पे और डीए को भी आधार माना जाता है.

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला

ग्रेच्युटी = (आखिरी सैलरी × 15 × नौकरी के साल) ÷ 26

आखिरी सैलरी = बेसिक सैलरी + DA

15 = हर साल की सेवा के लिए 15 दिन की सैलरी

26 = महीने में 26 कार्य दिवस

50 हजार बेसिक सैलरी और डीए पर कितनी ग्रेच्‍युटी?

अगर आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है और आप पांच साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं तो आपकी 15 दिन की एवरेज सैलरी ₹28,846 होगी. ऐसे में अब फॉर्मूले पर ये पैमाना रखते हैं तो आपकी कुल ग्रेच्‍युटी ₹1,44,231 होगी. यानी कि अगर आप कोई संस्‍थान पांच साल की नौकरी पर छोड़ देते हैं तो आपको कुल ग्रेच्‍युटी ₹1,44,231 मिलेगा. बता दें यहां ग्रेच्‍युटी निकालने के लिए बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 50 हजार रुपये माना गया है.

---- समाप्त ----