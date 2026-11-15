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Akshara Singh Chhath Puja: लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर... छठी मइया की भक्ति में लीन दिखीं अक्षरा सिंह, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

छठ महापर्व के तीसरे दिन अक्षरा सिंह ने पटना के मीनार घाट में डूबते सूरज की पूजा की, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहीं. साथ ही एक्ट्रेस ने पारंपरिक तरीके से छठी मइया के लिए प्रसाद भी बनाया.

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अक्षरा ने मनाई छठ (Photo: ITGD)
अक्षरा ने मनाई छठ (Photo: ITGD)

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इस साल छठ पूजा पारंपरिक तरीके से मनाई. रविवार 15 नवंबर को छठ पूजा के तीसरे दिन एक्ट्रेस पटना के दीघा स्थित मीनार घाट पहुंचीं और वहां पूजा-अर्चना की. इस दौरान पानी में खड़े होकर उन्होंने छठी मैया की पूजा की. उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें अक्षरा लाल रंग की साड़ी पहने और माथे पर नारंगी सिंदूर लगाए नजर आ रही हैं. वो पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा के सभी रीति-रिवाज निभाती दिखीं.

मिट्टी के चूल्हे पर बनाया खरना का प्रसाद

इससे पहले अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो शेयर किया था. इसमें वो छठ पूजा के लिए पारंपरिक तरीके से खाना और प्रसाद बनाती नजर आईं. एक्ट्रेस मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर खाना बनाती दिखीं. इस दौरान उन्होंने छठ पूजा से जुड़ी पुरानी परंपराओं की झलक भी दिखाई.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वीडियो के साथ अक्षरा ने खरना का प्रसाद बनाने को लेकर एक खास मैसेज भी लिखा. उन्होंने कहा- चूल्हे की आंच, गुड़ की मिठास और मन में छठी मइया का नाम… खरना का प्रसाद अपने हाथों से बनाने का सुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता. जय छठी मइया. 

अक्षरा ने छठ पूजा के मौके पर अपने दो पारंपरिक लुक की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए. एक में वो पीले रंग के सलवार सूट में नजर आईं. वहीं दूसरे लुक में उन्होंने हरे ब्लाउज के साथ पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, गले में नेकलेस और कानों में झुमके पहने थे. 

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बात करें अक्षरा सिंह की, तो वो आज भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार में से एक हैं. कुछ समय पहले वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आई थीं. अब वो जल्द श्रद्धा कपूर की ईठा में डांस करती दिखेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में उनका अहम रोल होने वाला है, और उनके किरदार का नाम रतना होगा. 

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