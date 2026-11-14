'लग रहा है भूल गया...', कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने टॉस के समय की रोहित शर्मा वाली हरकत, VIDEO

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट 2026 में वैभव सूर्यवंशी की टीम बिहार को सौराष्ट्र के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इंदौर के होलकर स्टेडियम में शन‍िवार (14 नवंबर) को खेले गए एलीट ग्रुप बी के मुकाबले में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए. वैभव 18 रन बना सके. सौराष्ट्र ने 16.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

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इस मुकाबले में वैभव ने ब‍िहार की कप्तानी की और बतौर टी20 कप्तान सबसे कम उम्र में टी20 कप्तानी करने का र‍िकॉर्ड भी बनाया. 15 साल 232 द‍िनों की उम्र में उन्होंने कप्तानी की और ऐसा करने वाले वह सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए.

वहीं मैच में टॉस वैभव सूर्यवंशी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वैभव सूर्यवंशी ने टॉस के समय कहा- यह सपने जैसा है, क्यों जहां से खेलना शुरू किया, उसी टीम की कप्तानी करना बड़ी बात है. तो काफी ग्रेटफुल हूं, ऐसे में उम्मीद करता हूं कि जो रोल म‍िला है, उसके साथ अच्छे से करुं.

इस दौरान टॉस करवा रहे कमेंटेटेर ने उनसे टीम के कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 के बारे में पूछा. इस पर वैभव ने कुछ देर रुककर कहा- लग रहा है भूल गया. इसके बाद कमेंटेटर और वैभव दोनों ही लोग मुस्कराने लगे.

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इससे एकबारगी को पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा याद आ गये, जो अक्सर अपने 'भुलकक्ड़' स्वाभाव के लिए जाने जाते थे. रोह‍ित भी साल 2023 में रायपुर में हुए वनडे मैच के दौरान टॉस जीतने के बाद यह चीज भूल गए थे कि उनको करना क्या है.

तब उनका वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल और शेयर हुआ था और उनके खूब मीम्स बने थे. वहीं भारत और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2024 मैच के दौरान भी वो टॉस जेब में रखकर भूल गए थे. रोहित के वैसे तो कई ऐसे मोमेंट हैं, जहां वो चीजें भूल जाते थे.

Never change, @ImRo45! 😅🤣 Throwback to the iconic moment he almost forgot where the coin was before leading India to victory over Pakistan in @T20WorldCup 2024! Watch the full video 👉 https://t.co/z4VZlyxPTa 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐖𝐚𝐥𝐢 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐢𝐫 𝐒𝐞 LIVE NOW on #JioHotstar and on Star Sports Network from 26th-29th JUNE, 10 AM (Available in India) — Star Sports (@StarSportsIndia) June 25, 2025

15 साल की उम्र में कप्तानी, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने शन‍िवार को क्रिकेट की दुनिया में एक और बड़ा इतिहास रचा था. महज 15 साल और 232 दिन की उम्र में वह पुरुष T20 क्रिकेट (Men's T20) के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

इंदौर में जयदेव उनादकट की कप्तानी वाली सौराष्ट्र टीम के खिलाफ मुकाबले में वैभव बिहार की अगुआई करने उतरे. इससे पहले सबसे कम उम्र में पुरुष T20 टीम की कप्तानी करने का रिकॉर्ड क्रोएशिया के जैक वुकुसिक के नाम था. उन्होंने 17 साल और 311 दिन की उम्र में अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी. वैभव ने उनसे काफी कम उम्र में यह कारनामा कर दिखाया.

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यह वैभव के छोटे से करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है. करीब पांच महीने पहले ही उन्होंने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल (T20I) डेब्यू किया था. वहीं, 10 महीने से भी कम समय पहले वह जिम्बाब्वे में भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा बने थे.

बिहार की टीम को वैभव के आने से मजबूती मिली है. टीम रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के पहले हाफ में लगातार चार हार झेल चुकी थी. हालांकि, सौराष्ट्र के खिलाफ इस मुकाबले में वैभव बल्ले से खास कमाल नहीं दिखा सके. उन्होंने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने उन्हें कैच एंड बोल्ड आउट किया. वैभव ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था.

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इस मैच के बाद वैभव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार के लिए सिर्फ एक और मुकाबला खेल सकेंगे. इसके बाद उन्हें ACC राइजिंग स्टार्स इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए भारत A टीम से जुड़ना है. यह टूर्नामेंट 19 नवंबर से दोहा में खेला जाएगा और इसका आयोजन 50 ओवर के फॉर्मेट में होगा.

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वैभव का पिछला इंटरनेशनल मुकाबला न्यूजीलैंड दौरे पर आया था. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20I में अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर महज 7.1 ओवर में 133 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी. इस दौरान वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए थे. उन्होंने उस सीरीज में कुल दो T20I मुकाबले खेले थे, जिसमें भारत ने 3-2 से जीत दर्ज की थी.

सौराष्ट्र के खिलाफ शनिवार का मुकाबला बिहार के लिए वैभव का आठवां T20 मैच था, जबकि कुल मिलाकर यह उनके करियर का 44वां T20 मुकाबला रहा. इनमें से 23 मैच उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से IPL में खेले हैं.

पिछले साल नवंबर में भी वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने ACC राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत A की ओर से UAE के खिलाफ महज 42 गेंदों पर 144 रन ठोक दिए थे. यह किसी भारतीय बल्लेबाज का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज T20 शतक था.

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