64, 95, 65, 57... पप्पू यादव के बेटे ने DPL में उड़ाया गर्दा, टीम इंडिया में होगी एंट्री?

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) में सांसद पप्पू यादव के बेटे ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान 29 वर्षीय सार्थक रंजन का बल्ला इस सीजन डीपीएल में लगातार हल्ला बोल रहा है.

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11 अगस्त यानी मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए एक अहम मुकाबले में सार्थक रंजन ने तूफानी बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. सार्थक रंजन की बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार कप्तानी के दम पर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को बेहद आसानी से 8 विकेट से हरा दिया.

इस सीजन में सार्थक रंजन का बल्ला आग उगल रहा है. उन्होंने महज 4 पारियों में करीब 64 की बेहतरीन औसत से 256 रन ठोक दिए हैं. पिछले चार मैचों में उनके बल्ले से 64,95,65 और 57 रन निकले हैं. वेस्ट दिल्ली के खिलाफ मैच में भी उन्होंने महज 30 गेंदों में 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपनी टीम के लिए जीत की नींव रख दी.

वेस्ट दिल्ली को 146 पर रोका

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस की शुरुआत बेहद खराब रही. ओपनर अंकित कुमार (10) के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और देखते ही देखते स्कोर 59 रन पर 5 विकेट हो गया. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के स्पिनर मयंक डागर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन देकर 2 अहम विकेट झटके.

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इसके बाद मयंक गुसैन (42 नाबाद) और सोमवीर शेओकंद (34) ने छठे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला और सम्मानजनक स्कोर 146/7 तक पहुंचाया.

सार्थक और वैभव की धमाकेदार पारी

147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को कप्तान सार्थक रंजन और वैभव कंडपाल ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए ही 106 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी कर दी. सार्थक ने मैदान के चारों तरफ चौके-छक्कों की बरसात करते हुए 30 गेंदों में 57 रन बनाए.

सार्थक के आउट होने के बाद वैभव कंडपाल ने मोर्चा संभाले रखा और 43 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाकर टीम को आसानी से जीत दिला दी. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने इस लक्ष्य को 8 विकेट बाकी रहते बेहद आसानी से हासिल कर लिया.

टीम इंडिया में होगी एंट्री?

पप्पू यादव के लाल सार्थक रंजन जिस तरह की आक्रामकता के साथ रन बना रहे हैं, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दिल्ली प्रीमियर लीग के इस सीजन में 4 मैचों में 256 रन बनाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक स्टार किड नहीं हैं. उनके बल्ले में वो दम है जो बड़े से बड़े गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकता है. लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी से वह टीम इंडिया में एंट्री के लिए भी दरवाजा खटखटाने का काम कर रहे हैं.

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