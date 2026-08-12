सीलन, दाग और उखड़ा पेंट बिगाड़ रहा है दीवार का लुक? पुताई पर बार-बार हजारों रुपये खर्च किए बिना 10 तरीकों से दें स्टाइलिश मेकओवर

How To Hide Damaged Wall Without Paint: आजकल लोग अपने घर को हर तरह से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं. लोग घर सजाने के लिए महंगे से महंगे डेकोरेटिव आइटम्स लगाते हैं और दीवारों पर महंगा वॉटरप्रूफ पेंट भी करवाते हैं. घर की दीवारें अगर साफ-सुथरी और खूबसूरत हों तो पूरा कमरा अपने आप अच्छा लगने लगता है. लेकिन कई बार दीवार सीलन, पेंट के उखड़ने, दरारों या नमी के कारण खराब हो जाती है. कुछ मामलों में तो दीवारों से पपड़ी भुर-भुर करके गिरने लगती है, जो पूरे कमरे की खूबसूरती बिगाड़ देते हैं. ऐसी दीवार को देखकर सबसे पहले दिमाग में दोबारा पेंट कराने का ख्याल आता है. लेकिन अगर दीवार की समस्या सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि नमी की वजह से है, तो कुछ समय बाद पेंट फिर खराब दिखने लगता है.

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ऐसे में हर बार पेंट कराने के बजाय आप दीवार को कवर करने और अपने घर की खूबसूरती बनाए रखने के लिए कुछ स्मार्ट और स्टाइलिश तरीके अपना सकते हैं. इनसे खराब दिखने वाली दीवार आसानी से छिप जाएगी और कमरे को एक नया लुक भी मिलेगा. खास बात ये है कि इनसे दीवार पर अलग-अलग तरह का टेक्सचर और डिजाइन भी जोड़ा जा सकता है.



1. 3D वॉल टाइल्स से दें दीवार को नया लुक: अगर आप घर की किसी खराब दीवार को मॉडर्न लुक देना चाहते हैं तो 3D वॉल टाइल्स अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. इनमें उभरे हुए डिजाइन और पैटर्न होते हैं, जो दीवार की छोटी-मोटी खामियों को आसानी से छिपा देते हैं. इन्हें खासतौर पर लिविंग रूम या बेडरूम की किसी एक दीवार पर लगाया जा सकता है.

2. वॉल क्लैडिंग से छिपाएं पुरानी और उखड़ी दीवार: वॉल क्लैडिंग इन दिनों घर की सजावट में काफी पसंद की जाती है. इसमें लकड़ी, पत्थर और ईंट जैसे कई तरह के डिजाइन मिलते हैं. ये दीवार की दरारों, उखड़े पेंट और उखड़े सरफेस को ढकने में मदद कर सकती है. साथ ही कमरे को एक प्रीमियम और डिजाइनर लुक भी देती है.

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3. ईंट या नेचुरल स्टोन क्लैडिंग लगाएं: अगर आपको घर में रस्टिक या नेचुरल लुक पसंद है तो ईंट और नेचुरल स्टोन क्लैडिंग ट्राई कर सकते हैं. ईंट वाली फिनिश कमरे को थोड़ा इंडस्ट्रियल लुक देती है, जबकि नेचुरल स्टोन ज्यादा रॉयल और एलिगेंट नजर आता है. इन्हें बालकनी या लिविंग रूम की किसी दीवार पर लगाया जा सकता है.

4. वॉल म्यूरल से खराब दीवार को दें अट्रक्टिव लुक: अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं तो वॉल म्यूरल अच्छा आइडिया है. इसमें किसी खूबसूरत सीनरी, फूल-पत्तियों, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन या ज्योमेट्रिक पैटर्न को पूरी दीवार पर लगाया जा सकता है. इससे दीवार के दाग और छोटी-मोटी खामियां नजर कम आती हैं और कमरे का पूरा लुक बदल जाता है.

5. वुडन वॉल टाइल्स से लाएं गर्माहट: लकड़ी जैसा लुक घर को हमेशा गर्म और खूबसूरत बनाता है. वुडन वॉल टाइल्स या वुड फिनिश पैनल खराब दिखने वाली दीवार को ढकने के साथ कमरे को नेचुरल और एलिगेंट लुक देते हैं. इन्हें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह के इंटीरियर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

6. टेक्सचर्ड वॉल टाइल्स से छिपाएं दीवार की खामियां: अगर आपको बहुत ज्यादा डिजाइन पसंद नहीं है लेकिन सादी दीवार भी अच्छी नहीं लगती, तो टेक्सचर्ड वॉल टाइल्स चुन सकते हैं. इन पर अलग-अलग तरह के उभरे हुए पैटर्न होते हैं. इससे दीवार के छोटे-मोटे निशान कम नजर आते हैं. रोशनी पड़ने पर इनका टेक्सचर और भी खूबसूरत दिखाई देता है.

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7. सबवे टाइल्स से पाएं क्लीन और क्लासिक लुक: सबवे टाइल्स का डिजाइन काफी सादा, लेकिन टाइमलेस होता है. रसोई और बाथरूम में इनका इस्तेमाल अच्छा रहता है. ये दीवार को साफ-सुथरा लुक देने के साथ नमी और गंदगी वाली जगहों के लिए भी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती हैं.

8. ग्लास हाईलाइटर टाइल्स से छोटी जगह को करें ब्राइट: अगर कमरे में रोशनी कम आती है तो ग्लास हाईलाइटर टाइल्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. इनका चमकदार सरफेस रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे जगह थोड़ी ज्यादा ब्राइट नजर आ सकती है. रसोई और बाथरूम जैसी जगहों पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

9. ट्रॉपिकल टाइल्स से घर में लाएं नेचर वाला फील: पत्तियों, पेड़-पौधों और हरे-भरे डिजाइन वाली ट्रॉपिकल टाइल्स दीवार को एकदम फ्रेश लुक दे सकती हैं. अगर आपके घर की कोई दीवार पुरानी या फीकी लगती है तो इस तरह के प्रिंट उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं. बालकनी, बाथरूम या लिविंग रूम में इनका इस्तेमाल अच्छा लगता है.

10. मोजेक टाइल्स से बनाएं खूबसूरत पैटर्न: मोजेक टाइल्स छोटी-छोटी टाइल्स से मिलकर बनी होती हैं और इनमें कई तरह के कलर्स और पैटर्न देखने को मिलते हैं. इनका इस्तेमाल पूरी दीवार या सिर्फ किसी खास हिस्से पर किया जा सकता है. खास डिजाइन होने की वजह से ये दीवार की खामियों से ध्यान हटाकर कमरे की खूबसूरती पर फोकस कराती हैं.

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पेंट ही सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं

दीवार पर लगे दाग या उखड़ा हुआ पेंट देखकर हर बार पेंट कराने की जरूरत नहीं है. 3D टाइल्स, वॉल क्लैडिंग, वुडन फिनिश, मोजेक या वॉल म्यूरल जैसे ऑप्शंस से आप खराब दिखने वाली दीवार को छिपाने के साथ-साथ घर को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं. हालांकि, अगर दीवार पर सीलन या पानी का लीकेज है, तो सिर्फ उसे कवर कर देना सही नहीं है. पहले नमी या लीकेज की वजह ठीक करना जरूरी है. इसके बाद ही वॉल कवरिंग लगाना बेहतर रहेगा.

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