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41 की उम्र में दूल्हा बने अरबपति Cristiano Ronaldo, 9 साल छोटी है दुल्हन, बिकिनी लुक्स में ढाती है कहर

Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez Wedding: स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 साल की लंबी डेटिंग के बाद जॉर्जिना रोड्रिगेज संग शादी कर ली है. कपल को दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं.

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क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज ने रचाई शादी (Photo: Instagram)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज ने रचाई शादी (Photo: Instagram)

जिस पल का दुनियाभर के फैंस को इंतजार था, आखिर वो आ ही गया है. अरबपति फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो शादी के बंधन में बंध गए हैं. रोनाल्डो ने अपनी लेडी लव जॉर्जिना रोड्रिगेज संग लंबी डेटिंग के बाद शादी करके मैरिड लाइफ की शुरुआत की है. कपल को दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं. 

क्रिस्टियानो ने दी गुडन्यूज

रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी शादी का ऐलान किया है. उन्होंने नई दुल्हन जॉर्जिना संग हाथों की तस्वीर शेयर की है. फोटो में दोनों एक दूजे का हाथ थामे अपनी वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

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बताया जा रहा है कि रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज ने पुर्तगाल के कैस्काइस में काफी प्राइवेटली शादी रचाई है. उनकी शादी में फुटबॉलर के पांचों बच्चे शामिल रहे. रोनाल्डो और जॉर्जिना की शादी की खबर सामने आते ही फैंस खुशी से गदगद हो गए हैं. फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं. 

10 साल पहले शुरू हुई थी लव स्टोरी

रोनाल्डो और जॉर्जिना की लव स्टोरी भी किसी फेयरीटेल से कम नहीं है. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की पहली मुलाकात 10 साल पहले साल 2016 में Gucci के स्टोर में हुई थी. जॉर्जिना वहां काम करती थीं. जॉर्जिना को देखकर रोनाल्डो उनपर दिल हार बैठे थे और इस तरह उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई. कई सालों की डेटिंग के बाद कपल ने पिछले साल अगस्त 2025 में सगाई की थी और अब लगभग 10 साल की डेटिंग के बाद रोनाल्डो और जॉर्जिना शादी करके हमेशा के लिए एक हो गए हैं.

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क्या करती हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दुल्हन?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दुल्हन का दीदार करने को फैंस बेकरार हैं. बता दें कि जॉर्जिया रोड्रिगेज एक स्पैनिश मॉडल, इन्फ्लुएंसर, डांसर और बिजनेसवुमन हैं. उनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था. वो बचपन में अपने परिवार के साथ स्पेन के जाका चली गई थीं और बाद में करियर बनाने के लिए मैड्रिड शिफ्ट हुईं. जॉर्जिना 32 साल की हैं, जबकि रोनाल्डो 41 के हैं. दोनों की उम्र में 9 साल का अंतर है. मगर उम्र उनके रिश्ते में कभी दीवार नहीं बनी.

 

 

बोल्ड हैं जॉर्जिना

जॉर्जिना रोड्रिगेज काफी बोल्ड और ग्लैमरस हैं. सोशल मीडिया पर उनके बोल्ड और किलर बिकिनी लुक्स वायरल रहते हैं. अपनी बोल्डनेस से वो हर किसी को दीवाना बना देती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 77 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अब आप उनके लिए लोगों की दीवानगी समझ सकते हैं. 

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज को हमारी तरफ से शादी की ढेरों बधाई!

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