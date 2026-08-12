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नागपुर में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई, दो युवकों की मौत, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते समय हुआ हादसा

महाराष्ट्र के नागपुर में बुधवार तड़के एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. तीनों युवक अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने जा रहे थे.

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ट्रक से टकराकर चकनाचूर हो गई कार. (Photo: Screengrab)
ट्रक से टकराकर चकनाचूर हो गई कार. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के नागपुर में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा कलमना थाना क्षेत्र के भरतवाड़ा चौक के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. कार में तीन युवक सवार थे. वे अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने जा रहे थे.

जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार की सुबह करीब 5 बजे का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कार में तीन युवक सवार होकर जा रहे थे. कार जब भरतवाड़ा चौक के पास पहुंची तो कार चला रहे युवक का वाहन से कंट्रोल बिगड़ गया. इसके बाद बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर चीख-पुकार मच गई. यह हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

Nagpur Accident Two Youths Killed Speeding Car Hits Parked Truck

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यह भी पढ़ें: पंजाब में दर्दनाक हादसा: कांवड़ियों को कार ने रौंदा, 3 की मौत! आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े कांवड़िए

जब आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. इसी के साथ लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. हादसे की सूचना मिलते ही कलमना पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. मृतकों की पहचान भौमिक लारोकर और सागर मेलवानी के रूप में हुई है. 

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वहीं, हादसे में मिहिर बेहर गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. कलमना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रवीण काले के मुताबिक, तीनों युवक अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है.

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