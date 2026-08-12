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चेंजिंग रूम में पेशाब की बोतलें... कांवड़ियों के जाने के बाद हरिद्वार का हाल बेहाल- VIDEO

पेशाब की बोतलें मिलने के दावे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मेले में नगर निगम ने 1000 अतिरिक्त कर्मचारियों, 80 से अधिक वाहनों और ड्रोन निगरानी के साथ सफाई अभियान चलाया था. इस दौरान हजारों टन कूड़ा भी इकट्ठा किया गया.

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कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार में हजारों टन कूड़ा भी इकट्ठा किया गया. (Photo- ITG)
कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार में हजारों टन कूड़ा भी इकट्ठा किया गया. (Photo- ITG)

सावन का कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में सफाई अभियान के दौरान चेंजिंग रूम से बड़ी संख्या बोतलें मिली हैं. सफाई कर्मियों का आरोप है कि इन बोतलों में पानी या गंगाजल नहीं, बल्कि पेशाब भरी हुई थी.

मेले में करीब 5 करोड़ शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार पहुंचे थे. यहां से गंगाजल लेकर गए थे. चेंजिंग रूम की सफाई के दौरान बोतलें मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: एक तरफ कांवड़, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 साल के भक्त की अनोखी यात्रा

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कांवड़ियों ने पेशाब की बोतलें छोड़ दीं

सफाई कर्मियों के मुताबिक, हर की पौड़ी इलाके के चेंजिंग रूम में बड़ी संख्या में ऐसी बोतलें रखी मिलीं. उनका आरोप है कि गंगाजल लेने आए कांवड़ियों ने इन बोतलों में पेशाब करके उन्हें वहीं छोड़ दिया. उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो यह हर की पौड़ी, हरिद्वार तीर्थ और कांवड़ियों की मर्यादा के खिलाफ है.

7 हजार मीट्रिक टन कूड़ा भी जमा किया गया

कांवड़ मेले के दौरान नगर निगम ने करोड़ों कांवड़ यात्रियों की आवाजाही के बीच लगातार सफाई अभियान चलाया. पूरे मेले के दौरान लगभग 7 हजार मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित किया गया, जबकि मेले के अंतिम दो दिनों में ही लगभग 2 हजार मीट्रिक टन कूड़े का कलेक्शन किया गया.

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यह भी पढ़ें: बाइक को बना दिया 'नंदी', जल लाने निकला कांवड़िया कपल, VIDEO देखकर चौंके लोग

नगर निगम ने नियमित सफाई व्यवस्था के अलावा लगभग 1000 आउटसोर्स कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से तैनात किया था. 80 से अधिक वाहनों को कूड़ा एकत्र करने और ले जाने के काम में लगाया गया था. सफाई व्यवस्था की निगरानी ड्रोन के जरिए की गई. अब मेले के बाद हर की पौड़ी के चेंजिंग रूम से मिली इन बोतलों का मामला चर्चा में है.

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