चेंजिंग रूम में पेशाब की बोतलें... कांवड़ियों के जाने के बाद हरिद्वार का हाल बेहाल- VIDEO

सावन का कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में सफाई अभियान के दौरान चेंजिंग रूम से बड़ी संख्या बोतलें मिली हैं. सफाई कर्मियों का आरोप है कि इन बोतलों में पानी या गंगाजल नहीं, बल्कि पेशाब भरी हुई थी.

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मेले में करीब 5 करोड़ शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार पहुंचे थे. यहां से गंगाजल लेकर गए थे. चेंजिंग रूम की सफाई के दौरान बोतलें मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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कांवड़ियों ने पेशाब की बोतलें छोड़ दीं

सफाई कर्मियों के मुताबिक, हर की पौड़ी इलाके के चेंजिंग रूम में बड़ी संख्या में ऐसी बोतलें रखी मिलीं. उनका आरोप है कि गंगाजल लेने आए कांवड़ियों ने इन बोतलों में पेशाब करके उन्हें वहीं छोड़ दिया. उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो यह हर की पौड़ी, हरिद्वार तीर्थ और कांवड़ियों की मर्यादा के खिलाफ है.

7 हजार मीट्रिक टन कूड़ा भी जमा किया गया

कांवड़ मेले के दौरान नगर निगम ने करोड़ों कांवड़ यात्रियों की आवाजाही के बीच लगातार सफाई अभियान चलाया. पूरे मेले के दौरान लगभग 7 हजार मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित किया गया, जबकि मेले के अंतिम दो दिनों में ही लगभग 2 हजार मीट्रिक टन कूड़े का कलेक्शन किया गया.

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नगर निगम ने नियमित सफाई व्यवस्था के अलावा लगभग 1000 आउटसोर्स कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से तैनात किया था. 80 से अधिक वाहनों को कूड़ा एकत्र करने और ले जाने के काम में लगाया गया था. सफाई व्यवस्था की निगरानी ड्रोन के जरिए की गई. अब मेले के बाद हर की पौड़ी के चेंजिंग रूम से मिली इन बोतलों का मामला चर्चा में है.

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