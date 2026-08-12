झांसी एक्सीडेंट: कैसी है अबान अहमद की कार चला रहे ड्राइवर जैद की हालत? पीछे बैठे उमर का हाल भी जानें

उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान और सोनू नाम के युवक की मौत के बाद दो अन्य घायलों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है. झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जाते समय यह हादसा हुआ था. कार चला रहे प्रयागराज के मोहत्सिम गंज निवासी और अतीक के रिश्तेदार जैद की दो पसलियां टूटने, हाथ-पैर में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट के कारण पहले प्रयागराज और फिर दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं गंभीर रूप से घायल उमर को भी दिल्ली के मेदांता अस्पताल भेजा गया है.

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झांसी हादसे में घायल जैद के पिता आर्मी में हैं. हादसे में जैद की दो पसलियां टूटने के साथ एक हाथ और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण प्रयागराज में उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था. लिहाजा उसे झांसी से प्रयागराज और फिर दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

उमर का मेदांता में हुआ ऑपरेशन, फेफड़े में भी गंभीर चोट

हादसे में घायल दूसरे युवक उमर का इलाज पहले प्रयागराज के आशुतोष अस्पताल में चल रहा था. उसकी तीन पसलियां टूटने, हाथ-पैर में फ्रैक्चर और फेफड़े में गंभीर चोट आई थी. शनिवार शाम तबीयत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार को उसका ऑपरेशन किया गया.

झांसी जेल जाते समय हुआ हादसा, फारुख की हालत स्थिर

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यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह सभी लोग अबान अहमद के साथ झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे. हादसे में अतीक के छोटे बेटे अबान और सोनू की मौत हो गई थी. वहीं हादसे में घायल तीसरे व्यक्ति फारुख अहजम का इलाज फिलहाल प्रयागराज में चल रहा है और उसकी हालत ठीक बताई जा रही है.

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