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'लुंगी वाला' पर संसद में बवाल! जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव की बात पर दिया नोटिस

बुधवार को राज्यसभा में सांसद सुष्मिता देव के बयान पर हंगामा हो गया. CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास का कहना है कि सुष्मिता देव ने उन्हें 'लुंगी वाला' कहकर उनपर अपमानजनक टिप्पणी की.

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CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास
CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास

राज्यसभा में आज सांसद सुष्मिता देव के एक बयान को लेकर हंगामा हो गया. CPI(M) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया है. जॉन ब्रिटास का कहना है कि सुष्मिता देव का बयान दूसरों को अलग-थलग करने का एक तरीका है.

राज्यसभा में CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया है. उनका कहना है कि सुष्मिता देव ने उन्हें 'लुंगी वाला' कहकर उनका अपमान किया है. जॉन ब्रिटास का दावा है कि ऐसा बयान दक्षिण भारतीयों की एक गलत छवि बनाता है, ऐसे बयान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. जॉन ब्रिटास ने कहा कि उन्हें मलयाली होने, दक्षिण भारतीय और भारतीय होने पर गर्व है लेकिन इस तरह उन्हें अलग-थलग करने के बयान हीं दिए जा सकते. 

CPI(M) सांसद का कहना है कि सुष्मिता देव का बयान एक सांसद के पद के अनुरूप नहीं है. उन्होंने सभापति और विशेषाधिकार समिति से इसपर संज्ञान लेने की अपील की है.  

CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, "कुछ दिन पहले, जब मैं सदन में बोल रहा था, तो उन्होंने(सुष्मिता देव) मेरे बारे में 'लुंगी वाला' जैसी अपमानजनक टिप्पणी की".

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यह भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session Live: सदन में बोलने से पहले अमित शाह की मंत्रियों संग बैठक, किरेन रिजिजू से भी मुलाकात

उन्होंने कहा कि धोती उनके पहनावे और संस्कृति का हिस्सा है और उन्हें दक्षिण भारतीय होने पर गर्व है. लेकिन उनका कहना है कि अगर किसी की संस्कृति और पहनावे को लेकर रूढ़िवादी टिप्पणी अपमानजनक तरीके से की जाती है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

जॉन ब्रिटास ने सदन से अपील की कि उन्होंने सुष्मिता देव के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, उस पर विचार किया जाए. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि व्यक्तिगत तौर पर उनके मन में सुष्मिता देव के खिलाफ कुछ नहीं है.

फिलहाल, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है.

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