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स्वतंत्रता दिवस से पहले फिरोजपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

पंजाब के फिरोजपुर जिला कोर्ट को स्वतंत्रता दिवस से पहले बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराकर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की मदद से तलाशी अभियान चलाया. एहतियातन कोर्ट की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दी गई. हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

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बम से उड़ाने की धमकी बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां. (File Photo: ITG)
बम से उड़ाने की धमकी बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां. (File Photo: ITG)

पंजाब के फिरोजपुर जिला कोर्ट को स्वतंत्रता दिवस से पहले बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिससे हड़कंप मच गया है. हालांकि,  इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं हैं. धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया और बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाकर पूरे परिसर की गहन जांच करवाई गई.

सुरक्षा कर्मियों ने कोर्ट परिसर के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों की भी जांच की. एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान के दौरान परिसर में लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है. गौरतलब है कि 15 अगस्त को फिरोजपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं. जिस स्थान पर राज्य स्तरीय समारोह होना है, उससे कुछ ही दूरी पर जिला कोर्ट परिसर स्थित है.

फिरोजपुर कोर्ट को उड़ाने को तीसरी बार मिली है धमकी
ऐसे में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता और बढ़ गई है. धमकी के बाद कोर्ट की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दी गई है. इसके बाद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस साल फिरोजपुर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की यह तीसरी धमकी है.

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स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले मिली इस धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. थाना कैंट प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है. अभी तक किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. डॉग स्क्वायड और बम स्क्वायड की टीमों के साथ लगातार जांच जारी है.

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