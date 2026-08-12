जमीन पर स्टे लेने में कितना खर्चा आता है? कब और कैसे मिलता है?

अगर किसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और आपको डर है कि सामने वाला व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा कर सकता है, निर्माण कर सकता है या उसे बेच सकता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने का विकल्प होता है. आम भाषा में इसे जमीन पर रोक लगवाना कहा जाता है. लेकिन स्टे हर मामले में अपने आप नहीं मिलता. इसके लिए अदालत को यह समझाना होता है कि जमीन से जुड़ा विवाद गंभीर है और तत्काल रोक लगाना जरूरी है.

और पढ़ें

जमीन पर स्टे क्या होता है?

पटियाला कोर्ट के वकील महमूद आलम बताते हैं कि स्टे ऑर्डर अदालत का ऐसा आदेश होता है, जिसके जरिए किसी खास काम पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जा सकती है. उदाहरण के लिए, अगर दो लोगों के बीच किसी प्लॉट के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और एक पक्ष उस जमीन पर निर्माण शुरू कर रहा है, तो दूसरा पक्ष कोर्ट से निर्माण रोकने की मांग कर सकता है. इसी तरह जमीन बेचने, कब्जा करने या जमीन की स्थिति बदलने से रोकने के लिए भी परिस्थितियों के अनुसार अदालत से अंतरिम राहत मांगी जा सकती है.

ध्यान रखें कि स्टे का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कोर्ट ने जमीन का मालिकाना हक तय कर दिया है. कई बार यह केवल विवाद का अंतिम फैसला आने तक स्थिति को बनाए रखने के लिए दिया जाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: घर बनाते समय कौन-सी ईंट सबसे अच्छी होती है? लाल ईंट, फ्लाई ऐश या कंक्रीट ब्लॉक

जमीन पर स्टे कब मिल सकता है?

कोर्ट आमतौर पर मामले के तथ्यों और दस्तावेजों को देखकर फैसला करता है. अगर आवेदक यह दिखा सके कि जमीन को लेकर उसका कानूनी दावा है और अगर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो उसे गंभीर नुकसान हो सकता है, तो अंतरिम राहत मिलने की संभावना बन सकती है. अदालत आम तौर पर यह भी देख सकती है कि अगर स्टे नहीं दिया गया तो नुकसान कितना गंभीर होगा और बाद में उसकी भरपाई संभव होगी या नहीं.

उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी जमीन पर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है. एक पक्ष उस जमीन पर तेजी से निर्माण शुरू कर देता है. ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष अदालत से निर्माण पर रोक लगाने की मांग कर सकता है.

स्टे लेने के लिए क्या करना पड़ता है?

सबसे पहले जमीन से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होते हैं. इनमें रजिस्ट्री, बिक्री विलेख, खसरा-खतौनी या जमाबंदी, नक्शा, कब्जे से जुड़े दस्तावेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं. कौन-से दस्तावेज जरूरी होंगे, यह मामले और जमीन की स्थिति पर निर्भर करता है. इसके बाद आमतौर पर वकील की मदद से संबंधित अदालत में मामला दाखिल किया जाता है. मुख्य मामले के साथ अंतरिम राहत या अस्थायी रोक के लिए आवेदन किया जा सकता है.

Advertisement

अदालत आवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों को देखने के बाद सामने वाले पक्ष को नोटिस जारी कर सकती है. कुछ परिस्थितियों में अदालत तत्काल अंतरिम आदेश पर भी विचार कर सकती है. हालांकि यह पूरी तरह मामले के तथ्यों और अदालत के विवेक पर निर्भर करता है.

जमीन पर स्टे लेने में कितना खर्च आता है?

इसका कोई एक तय खर्च नहीं है. कोर्ट फीस और वकील की फीस अलग-अलग हो सकती है. कोर्ट फीस राज्य, अदालत और मामले की प्रकृति के आधार पर बदल सकती है. वकील की फीस भी कई चीजों पर निर्भर करती है. जैसे जमीन की कीमत, विवाद कितना जटिल है, मामला किस अदालत में चल रहा है और कितनी सुनवाई हो सकती है. इसके अलावा दस्तावेज तैयार कराने, उनकी कॉपी, स्टांप, टाइपिंग, फाइलिंग और अन्य कानूनी खर्च भी हो सकते हैं.

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जमीन पर स्टे लेने में हर व्यक्ति को एक निश्चित रकम ही खर्च करनी पड़ेगी. किसी मामले में खर्च कुछ हजार रुपये हो सकता है, जबकि जटिल या लंबे विवाद में खर्च काफी ज्यादा हो सकता है.

क्या बिना वकील के स्टे मिल सकता है?

कानूनी रूप से व्यक्ति खुद भी अदालत में अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन जमीन से जुड़े विवाद अक्सर दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से जटिल होते हैं. इसलिए ऐसे मामले में किसी योग्य स्थानीय वकील से सलाह लेना बेहतर रहता है. वकील यह देखने में मदद कर सकता है कि मामला किस अदालत में दाखिल होना चाहिए, कौन-से दस्तावेज लगाने हैं और किस तरह की अंतरिम राहत मांगी जा सकती है.

Advertisement

स्टे मिलने के बाद क्या होता है?

अगर अदालत स्टे या अंतरिम रोक का आदेश देती है, तो उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किस काम पर रोक है और आदेश कितने समय या अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा. आदेश की शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है. अगर सामने वाला व्यक्ति कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए उसी अदालत में उचित आवेदन किया जा सकता है. यह भी समझना जरूरी है कि स्टे हमेशा स्थायी नहीं होता. अदालत बाद की सुनवाई में आदेश को जारी रख सकती है, बदल सकती है या खत्म कर सकती है.

जमीन का स्टे लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले जमीन के दस्तावेजों की जांच कराएं. केवल यह दावा करना कि जमीन आपकी है, स्टे पाने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होता. आपको अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज और परिस्थितियां दिखानी पड़ सकती हैं. दूसरी बात, अगर सामने वाला जमीन बेचने, कब्जा करने या निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी जानकारी और उपलब्ध सबूत सुरक्षित रखें. तीसरी बात, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर गलत जानकारी देकर स्टे लेने की कोशिश न करें. अदालत के सामने सही तथ्य और दस्तावेज रखना बहुत जरूरी है.

Advertisement

कुल मिलाकर, जमीन पर स्टे लेने का खर्च कोई फिक्स रकम नहीं है. यह राज्य, अदालत, जमीन के विवाद और वकील की फीस के अनुसार बदल सकता है. स्टे तभी मिलने की संभावना होती है जब अदालत को लगे कि तत्काल राहत देना जरूरी है और आवेदक के पक्ष में पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद है. इसलिए जमीन का विवाद होने पर बिना देरी किए दस्तावेज लेकर किसी योग्य वकील से सलाह लेना सबसे सही कदम है.



---- समाप्त ----