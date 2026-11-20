न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने पर सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट जगत तक सवाल उठ रहे हैं.अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सिराज के नाम को लेकर तंज कसते हुए कहा, 'नाम सिराज है, यही क्या कम है?'

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मोहम्मद सिराज के चयन को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान मसूद ने कहा, 'अगर वह प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर भी उनका चयन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? यही वजह हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती.'



सिराज को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला कई पूर्व क्रिकेटरों को भी हैरान कर गया. सुनील गावस्कर ने इसे चौंकाने वाला नहीं, बल्कि हैरान करने वाला फैसला बताया. उन्होंने कहा कि सिराज ने कभी भारत को निराश नहीं किया और उनकी गेंदबाजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें बाहर रखा जाए.

गावस्कर के मुताबिक, जब सिराज को वनडे टीम में शामिल किया गया और उन्होंने आखिरी मुकाबला खेला तो उन्हें लगा था कि गेंदबाज को पहले टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है. ऐसे में वेल‍िंगटन में प्लेइंग 1 में जगह नहीं मिलना हैरानी भरा है.

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वहीं पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी सोशल मीडिया पर सिराज का समर्थन किया. उन्होंने लिखा कि अनुभव और खेल के प्रति समर्पण को देखते हुए सिराज को टीम में होना चाहिए था. शास्त्री ने सवाल उठाया कि अगर तेज गति, कौशल और गेंद को स्विंग कराने की क्षमता चयन का आधार थी, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले सिराज को क्यों बाहर रखा गया? उन्होंने सिराज के अनुभव, आक्रामकता और गेंद से मैच का रुख बदलने की क्षमता का भी जिक्र किया.

I can still understand the case for Washington Sundar over Jadeja, given New Zealand’s left handers. But Siraj being left out is absolutely shocking. The man who single handedly levelled the England series and is India’s leading wicket-taker in this WTC cycle doesn’t find a place, even in favourable conditions? India are already missing him on Day 1. This is Siraj territory, building partnerships, tiring batters and making things happen with his relentless work ethic. Very difficult to digest! #NZvIND #Siraj — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) November 19, 2026

His rhythm has looked good, his performances have been encouraging, so what explains his absence? 🤔 Sunil Gavaskar shares his take on Mohammed Siraj not making the XI. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 19, 2026

Hope India bounce back strongly. But if pace, skill and seam movement were the criteria, and 140 clicks was hard to come by, one has to ask the question. Where was MOHD SIRAJ? Experience, aggression and the ability to make things happen with the ball. Surely that counts for something! — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 19, 2026

इंग्लैंड में सिराज और जडेजा का था शानदार प्रदर्शन

गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था. अब दोनों ही वेल‍िंगटन में प्लेइंग 11 से बहार रहे. 2025 की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में सिराज भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. उन्होंने पांच टेस्ट मैचों की नौ पारियों में 23 विकेट हासिल किए थे. भारत और इंग्लैंड के बीच यह सीरीज 2-2 से बराबर रही थी.

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वहीं रवींद्र जडेजा ने बल्लेबाजी में कमाल किया था. उन्होंने पांच टेस्ट की 10 पारियों में 86 की औसत से 516 रन बनाए थे. उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक निकले थे. वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर रहे. इसके अलावा उन्होंने पांच मैचों में 7 विकेट भी हासिल किए थे.

प्रसिद्ध कृष्णा और सुंदर के प्रदर्शन पर भी चर्चा

वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए. हेनरी निकोल्स 175 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 118 रनों की पारी खेली.

मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में एक विकेट पर 159 रन बना लिए थे. यशस्वी जायसवाल 89 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हुए. केएल राहुल 52 और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर नाबाद थे. भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अभी 209 रन पीछे थी. शनिवार (21 नवंबर) को मुकाबले का तीसरा दिन खेला जाएगा.

सिराज को बाहर रखने के फैसले पर उठ रहे सवाल अब सिर्फ एक खिलाड़ी के चयन तक सीमित नहीं हैं. इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने वाले सिराज और जडेजा को बाहर रखने के पीछे टीम मैनेजमेंट की क्या रणनीति थी, इस पर चर्चा जारी है.





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