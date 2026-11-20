भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर जितने शांत रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी उनका अंदाज उतना ही सादगी भरा और दिल जीतने वाला होता है. धोनी अपनी पत्नी साक्षी के 38वें जन्मदिन पर खुद कार ड्राइव करके उन्हें झारखंड के पतरातू की खूबसूरत वादियों में ले गए जिसकी कुछ तस्वीरें साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं.

और पढ़ें

कैप्टन कूल संग साक्षी का भी दिखा कूल अंदाज

साक्षी ने 19 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस ट्रिप के दौरान साक्षी ने धारीदार ब्लैक पैंट्स के साथ हरे रंग का एक निट कार्डिगन पहना था जिसमें वो काफी कूल लग रही थीं. उन्होंने कंधे पर ब्राउन बैग लटकाया हुआ था और बालों को खुला छोड़ा था.

पतरातू में धोनी और साक्षी

वहीं, तस्वीरों में धोनी हमेशा की तरह सिंपल लुक में नजर आए. उन्होंने सादा ब्लैक पैंट और टीशर्ट पहनी हुई थी. धोनी जैसे ही पतरातू पहुंचे, फैन्स ने उन्हें घेर लिया. धोनी ने भी अपने फैन्स के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई. एक तस्वीर में धोनी टीशर्ट के ऊपर मिलिट्री जैकेट पहने दिखे.

पतरातू में माही और साक्षी की मस्ती

धोनी का दिखा रोमांटिक अंदाज

माही और साक्षी पतरातू में यादगार वक्त बिताते दिखे. धोनी का गाड़ी चलाते हुए एक वीडियो भी सामने आया जिसे साक्षी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Advertisement

साक्षी ने बर्थडे प्लैनिंग करने पर अपने पति धोनी के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत मैसेज भी शेयर किया. उन्होंने पतरातू की एक सुंदर लोकेशन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'वेन ही प्लैन्स'.

साक्षी के लिए इस रोमांटिक ट्रिप और बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस माही के इस सादगी भरे अंदाज और परफेक्ट हसबैंड वाले रूप की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

धोनी ने चुना ये ऑफबीट लोकेशन, आप भी जरूर जाएं

राजधानी रांची से 40 से 50 किलोमीटर दूर पतरातू घाटी अपनी हरियाली, कोहरे से ढकी पहाड़ियों और नागिन जैसी घुमावदार (हेयरपिन बेंड) सड़कों के लिए मशहूर है. इसकी खूबसूरती के कारण इसे अक्सर झारखंड का मनाली भी कहा जाता है, जो रोड ट्रिप और फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह है.

यहां नलकारी नदी पर बहुत बड़ा डैम बना है जिसे नलकारी बांध भी कहते हैं. रामगढ़ जिला प्रशासन के पतरातू बांध और लेक रिजॉर्ट में पर्यटक बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, और सर्दियों में साइबेरियन पक्षियों को देखने का आनंद लेते हैं.

हरे-भरे जंगलों से घिरा और घुमावदार सड़कों की वजह से पतरातू एक ऐसी शानदार जगह है, जहां हर यात्री को जीवन में एक बार जरूर घूमना चाहिए.

---- समाप्त ----