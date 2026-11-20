अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की एक समिति को अक्टूबर में बताया कि रूसी सैन्य सैटेलाइट कॉसमॉस 2612 का एक व्यावसायिक अमेरिकी सैटेलाइट के पास जाना 'ऑन-ऑर्बिट वेपंस ऑपरेशन' जैसा दिखता है. यह सैटेलाइट ICEYE-X36 था, जो फिनलैंड स्थित कंपनी आईसीईवाईई की अमेरिकी ब्रांच द्वारा संचालित रडार इमेजिंग सैटेलाइट है. यह कंपनी यूक्रेन की सेना को भी रडार इमेजरी उपलब्ध कराती है. इस घटना ने अंतरिक्ष में बढ़ते तनाव और व्यावसायिक सैटेलाइटों की सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है.



अंतरिक्ष ट्रैकिंग फर्म कॉमस्पोक के अनुसार अक्टूबर 16 से 18 के बीच कॉसमॉस 2612 करीब 24 घंटे तक ICEYE-X36 के 2 किलोमीटर के दायरे में रहा. सबसे नजदीकी दूरी का अनुमान अलग कंपनियों में भिन्न है. कॉमस्पोक ने करीब 60 मीटर तक की दूरी बताई, जबकि लियोलैब्स ने करीब 500 मीटर का आंकड़ा दिया.

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दोनों सैटेलाइट एक-दूसरे के तुलना में बहुत धीमी गति से, लगभग 1 मीटर प्रति सेकंड या उससे कम, आगे बढ़ रहे थे. इसे धीमी चाल से गुजरना कहा गया, न कि तेज उड़ान. अक्टूबर 18 को रूसी सैटेलाइट दूर चला गया और अगले दिन ब्रेक लगाने के बाद करीब 480 किलोमीटर दूर हो गया.

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यह घटना सिर्फ संयोग नहीं लगती. रूस ने अप्रैल में कॉसमॉस 2612 और उसके पांच साथी सैटेलाइटों को लॉन्च किया था. कुछ ही हफ्तों बाद पांच सैटेलाइटों ने अपनी कक्षाओं को ICEYE-X36 की कक्षा के साथ मिलाने की कोशिश की.

Russia’s military satellite Kosmos-2612 has maneuvered to within 26 meters of ICEYE-X36, a Finnish-American radar satellite whose imagery is supplied to Ukraine. Space analyst Georgy Trishkin said the near-zero relative speed could indicate an attempt to force ICEYE-X36 to make orbital corrections, potentially disrupting operations and using up its fuel. RAND researcher Michael Bohnert called the approach a show of force. — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) October 20, 2026

सितंबर अंत से कॉसमॉस 2612 ने नई गतिविधियां शुरू कीं और अक्टूबर मध्य तक अमेरिकी सैटेलाइट की ऊंचाई और कक्षा के करीब पहुंच गया. विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवहार निरीक्षण, अवलोकन या दखल देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. कुछ विश्लेषकों ने इसे हमले का रिहर्सल भी बताया.

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अमेरिकी आरोप और रूसी प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्रालय का यह सैटेलाइट जानबूझकर खतरनाक रूप से करीब आया और यह लंबे समय से स्थापित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है. अमेरिका ने रूस से पारदर्शिता की मांग की. रूस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उसके अंतरिक्ष गतिविधियां शांतिपूर्ण हैं तथा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हैं. इससे पहले मास्को ने पश्चिमी व्यावसायिक सैटेलाइटों को, जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं, संभावित लक्ष्य बताने की चेतावनी भी दी थी.

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स्पेसएक्स पर लगे आरोप और रिकॉर्ड की सच्चाई

एक ऑनलाइन रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि स्पेसएक्स और एलन मस्क ने रूसी सैटेलाइट की मदद की. एक स्टारलिंक सैटेलाइट के पास से गुजरने की चेतावनी और एफसीसी लाइसेंस की शर्त ने आईसीईवाईई को अपना सैटेलाइट हिलाने से रोक दिया. एफसीसी के आधिकारिक आदेश का अध्ययन करने पर पता चलता है कि शर्त में सिर्फ टक्कर के जोखिम का आकलन और जरूरत पड़ने पर उसे कम करने की बात कही गई है.

इसमें स्पेसएक्स को अनुमति देने या मंजूरी लेने का कोई प्रावधान नहीं है. ICEYE-X36 ने इस घटना के दौरान कोई गतिविधि नहीं की, जबकि पहले सितंबर में रूसी गतिविधि पर कंपनी ने अपना सैटेलाइट हिलाया था. कंपनी ने परिचालन संबंधी विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करने से इनकार किया.

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Could there be another ICEYE RPO? On 17 Oct COSMOS 2612 passed 59 m from ICEYE-X36. Two of its launch mates, COSMOS 2611 and COSMOS 2613, now sit in a similar setup with ICEYE-X37, which launched with X36 on 4 Mar 2024. On distance alone there is little to see. COSMOS 2611 is about 11,800 km from ICEYE-X37 and COSMOS 2613 about 13,500 km, both well around the orbit from it. The orbits are where it gets interesting. Our predictive rendezvous job has tracked 2611 against X37. Their planes are now 0.035° apart and still closing, reaching 0.021° on 10 Nov. Matching orbits takes 0.5 m/s to adjust altitude and 2.6 m/s to tilt the plane. The same job flagged COSMOS 2613 against X37 on 2 Nov. Their planes come closest early on 5 Nov UTC, 0.051° apart. Matching orbits takes 1.7 m/s to adjust altitude and 6.7 m/s to tilt the plane. Those costs assume the planes are lined up, so they apply around 5 Nov for 2613 and from 10 Nov on for 2611. In perspective, COSMOS 2612 spent a little over 30 m/s on its recent approach to X36, between 12 and 20 Oct. #Space — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) November 3, 2026

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अन्य सैटेलाइटों की स्थिति और व्यापक चिंताएं

नवंबर में ट्रैकिंग कंपनियों ने बताया कि कॉसमॉस 2612 के दो साथी सैटेलाइट आईसीईवाईई-एक्स37 की कक्षा के करीब निष्क्रिय रूप से बढ़ रहे हैं. अभी तक बड़े पैमाने पर जानबूझकर की गई गतिविधियां नहीं देखी गईं, लेकिन उनमें क्षमता मौजूद है.

यह घटना अंतरिक्ष में व्यावसायिक सैटेलाइटों की सुरक्षा, सैन्य और नागरिक उपयोग के बीच की बारीक रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों की कमी को रेखांकित करती है. अमेरिकी स्पेस कमांड पहले कह चुका है कि व्यावसायिक प्रणालियों की सुरक्षा स्वतः नहीं होती. विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस तरह की गतिविधियों से संदेश देना चाहता है कि पश्चिम इसे रोक नहीं सकता.

अंतरिक्ष अब सिर्फ वैज्ञानिक खोज का क्षेत्र नहीं रह गया है. यह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया मोर्चा बन चुका है, जहां व्यावसायिक सैटेलाइट भी भू-राजनीतिक तनाव का हिस्सा बन जाते हैं. अमेरिका ने सभी देशों से सुरक्षित और पेशेवर तरीके से अंतरिक्ष संचालन करने की अपील की है. आगे की निगरानी और पारदर्शिता ही तनाव कम करने का रास्ता हो सकती है.

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