मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर के दौरान आपने कई बार यात्रियों की भीड़ और धक्का-मुक्की देखी होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला ऐसी हरकत करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में महिला लोकल ट्रेन के मोटरमैन के केबिन में घुसने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. वह केबिन के दरवाजे का हैंडल दोनों हाथों से पकड़े हुए है और पीछे की तरफ झुककर अंदर जाने की कोशिश कर रही है.

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सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यह घटना मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन की है. हालांकि, रेलवे की जांच में गोरेगांव स्टेशन पर ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि महिला नशे में थी.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक महिला लोकल ट्रेन के मोटरमैन के केबिन के दरवाजे पर लटकी दिखाई देती है. वह दोनों हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की कोशिश करती है. इस दौरान वह पीछे की तरफ झुकती है और केबिन के अंदर जाने का प्रयास करती नजर आती है.

A video showing a drunk woman trying to force her way into the motorman's cabin of a local train in Mumbai has gone viral on social media, raising concerns about railway safety. The footage, claimed to be from Goregaon railway station, shows the woman holding the cabin door handle with both hands and making unusual movements as she appears to try to gain entry. However, the Railway Protection Force (RPF) has been unable to verify the location or establish whether the incident actually took place at Goregaon. Following a complaint received through Instagram on November 16, officials contacted the station master, the Government Railway Police and railway staff. They also examined CCTV footage from platforms 1 and 2 but found no evidence of such an incident. The RPF said no motorman or guard had reported a similar occurrence, leaving the location shown in the viral video unconfirmed. [Mumbai Local Train, Motorman's Cabin, Goregaon Railway Station, Viral Video, Railway Protection Force, RPF Investigation, Railway Safety, Woman at Train Cabin, CCTV Footage, Government Railway Police] #MumbaiLocal, #Mumbai, #Goregaon, #MotormansCabin, #ViralVideo, #RailwaySafety, #RPF, #IndianRailways, #CCTVFootage, #MumbaiNews — India Today Podcasts (@IndiaTodayPods) November 19, 2026

बता दें कि लोकल ट्रेन का मोटरमैन केबिन प्रतिबंधित क्षेत्र होता है. इसमें आम यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं होती. ऐसे में महिला की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि महिला शराब के नशे में थी. हालांकि, वीडियो के आधार पर उसके नशे में होने की पुष्टि नहीं की जा सकती. इंडिया टुडे भी इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका.

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16 नवंबर को RPF को मिली थी शिकायत

वीडियो को लेकर 16 नवंबर को इंस्टाग्राम के जरिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) से शिकायत की गई थी. शिकायत में बताया गया था कि गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर एक महिला लोकल ट्रेन के मोटरमैन के केबिन के बाहर खड़ी थी. इसके बाद आरपीएफ के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुभाष यादव और हेड कांस्टेबल विनायक कोरे ने गोरेगांव स्टेशन के स्टेशन मास्टर और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच की. अधिकारियों ने स्टेशन के कर्मचारियों से जानकारी जुटाई, लेकिन किसी ने भी ऐसी घटना होने की पुष्टि नहीं की.

सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं मिला कोई सबूत

आरपीएफ ने जांच के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी. इसमें प्लेटफॉर्म के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के फुटेज शामिल थे. लेकिन किसी भी कैमरे की रिकॉर्डिंग में महिला के मोटरमैन के केबिन में घुसने की कोशिश करने जैसी घटना नहीं मिली. रेलवे ने मिड-शिफ्ट और नाइट-शिफ्ट में तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ की. अधिकारियों के मुताबिक, न तो मोटरमैन और न ही ट्रेन के गार्ड ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत दर्ज कराई थी.

आरपीएफ ने साफ किया कि गोरेगांव स्टेशन पर ऐसी घटना होने का कोई सबूत नहीं मिला है. साथ ही, जांच में यह भी पता नहीं चल सका कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आखिर किस रेलवे स्टेशन का है. यानी वीडियो में दिख रही घटना की वास्तविक जगह और उसके पीछे की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं.



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