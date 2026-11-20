उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सर्दियों के मौसम में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए स्पीड लिमिट की एडवाइजरी जारी की है. कोहरे और कम दृश्यता के चलते सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए वाहनों की रफ्तार कम रखने का फैसला लिया गया है. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और लोगों को जान-माल के नुकसान से बचाना है. यह एडवाइजरी यूपीडा के निर्देश पर जारी की गई है.

और पढ़ें

एडवाइजरी के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर हल्के मोटर वाहन यानी कार अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे. यात्री बसों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि मालवाहक वाहन यानी ट्रक और ट्रेलर अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे. वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा.

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सर्दी और कोहरे के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। तेज रफ्तार, लापरवाही और कम दृश्यता के बीच वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है. सुरक्षित सफर के लिए गति नियंत्रित रखें, यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर दूसरे वाहनों से उचित दूरी बनाए रखें.

यह गति सीमा आगामी शीत ऋतु को देखते हुए 15 नवंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी. अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अलका ने बताया कि यूपीडा की ओर से सर्दियों को देखते हुए गति सीमा में परिवर्तन किया गया है. यह व्यवस्था सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी, ताकि एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.

Advertisement

यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा के दौरान यातायात संबंधी परेशानी या किसी असुविधा की स्थिति में वाहन चालक ट्रैफिक कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर 9454457886 पर संपर्क कर सकते हैं. पुलिस ने अपील की है कि सुरक्षित पहुंचना मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय सावधानी से वाहन चलाएं.

---- समाप्त ----