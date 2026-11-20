देश में शादी का सीजन बाजार के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है. 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है. कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक, इन शादियों से करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.

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यानी अगले 25 दिनों में हर दिन औसतन 2 लाख से ज्यादा शादियां होने की संभावना है. CAIT की रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी ने 25 राज्यों के 550 से ज्यादा ट्रेड एसोसिएशन और 300 से अधिक कारोबारी नेताओं से बातचीत के आधार पर यह अनुमान लगाया है.



पिछले साल से 15 फीसदी ज्यादा कारोबार का अनुमान



CAIT के मुताबिक, 2025 के शादी सीजन में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. इस बार यह बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यानी सालाना आधार पर करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है.

इस कारोबार में सामान और रिटेल सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है. कुल 7.5 लाख करोड़ रुपये में से करीब 54 फीसदी यानी 4.05 लाख करोड़ रुपये का कारोबार गुड्स और रिटेल से आ सकता है. वहीं, सर्विस सेक्टर से 3.45 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है, जो कुल कारोबार का 46 फीसदी है.



ज्वैलरी पर खर्च होंगे सबसे ज्यादा 1.20 लाख करोड़ रुपये



शादी के सीजन में खरीदारी के मामले में ज्वैलरी और कीमती धातुओं का कारोबार सबसे आगे रहने का अनुमान है. CAIT के मुताबिक, इस पर करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं.

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इसके बाद कपड़ों और गारमेंट्स का नंबर है. इस सेक्टर से करीब 90 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है. गिफ्ट और वेडिंग एक्सेसरीज पर 37,500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. ग्रॉसरी और खाने-पीने के सामान का कारोबार भी करीब 37,500 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई, फर्नीचर और घरेलू सामान की हर कैटेगरी से करीब 30 हजार करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है.



कैटरिंग और बैंक्वेट हॉल की भी होगी मोटी कमाई



शादी के सीजन में सिर्फ दुकानदारों और ज्वैलर्स को ही नहीं, बल्कि सर्विस सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

CAIT के अनुमान के मुताबिक:



- कैटरिंग और फूड सर्विसेज से 75 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.

- मैरिज वेन्यू, बैंक्वेट हॉल और होटल से करीब 60 हजार करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है.

- इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग से 37,500 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.

- फ्लोरल डेकोरेशन और वेडिंग डेकोर पर भी 37,500 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.

- ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट के साथ म्यूजिक और एंटरटेनमेंट सर्विसेज से 30-30 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.

- फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ब्यूटी सर्विसेज की हर कैटेगरी से करीब 22,500 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है.

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शादी के सीजन में 1.25 करोड़ रोजगार के मौके



शादी के इस सीजन का असर रोजगार पर भी पड़ सकता है. CAIT के मुताबिक, अगले 25 दिनों में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और पार्ट-टाइम रोजगार के अवसर बन सकते हैं.

इनमें कैटरिंग, सजावट, फोटोग्राफी, होटल, ट्रांसपोर्ट और इवेंट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर शामिल हैं. शादी समारोहों की बढ़ती मांग से इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त काम मिलने की उम्मीद है.



दिल्ली-NCR में 2.5 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान



CAIT के मुताबिक, दिल्ली-NCR में करीब 5 लाख शादियां होने का अनुमान है. इनसे लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.

दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर और खारी बावली जैसे बड़े बाजारों में खरीदारी बढ़ने की संभावना है. इन बाजारों में दिल्ली के अलावा आसपास के राज्यों से भी खरीदार पहुंचते हैं.



4 लाख से 5 करोड़ रुपये तक हो सकता है शादी का बजट



शादी पर होने वाला खर्च परिवार की आर्थिक स्थिति और समारोह के स्तर पर निर्भर करता है. CAIT के मुताबिक, साधारण शादी का बजट करीब 4 से 5 लाख रुपये हो सकता है. वहीं, प्रीमियम शादियों में यह खर्च 4 से 5 करोड़ रुपये या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है.

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शादी के कारोबार में डिजिटल इनविटेशन, ऑनलाइन पेमेंट, AI की मदद से वेडिंग प्लानिंग और कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग जैसे नए ट्रेंड भी उभर रहे हैं. इससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स तक कारोबार के नए मौके बन रहे हैं.

CAIT ने इस सीजन में लोगों से भारतीय उत्पादों और स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता देने की अपील की है. संगठन का कहना है कि शादी के सीजन में बढ़ने वाली मांग से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, छोटे कारोबारियों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं को फायदा मिल सकता है.

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