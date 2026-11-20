अमेरिका में भारत के नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप में एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी की पहचान 53 वर्षीय अब्राहम जयपाल पापाबाथिनी के रूप में हुई है. वह अमेरिका के मिसौरी राज्य के कैनसस सिटी का रहने वाला है और 'रेस्क्यूइंग लाइव्स' नाम के एक एनजीओ का अध्यक्ष है. अमेरिका की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिसौरी की फेडरल ग्रैंड ज्यूरी ने उसके खिलाफ नाबालिगों के साथ अवैध यौन गतिविधियों में शामिल होने के चार आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है.

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अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक अदालती दस्तावेजों और सार्वजनिक टैक्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि पापाबाथिनी का संगठन भारत में बच्चों और विधवाओं की मदद करने के नाम पर चंदा जुटाता था. संगठन की वेबसाइट RescuingLives पर दावा किया गया है कि उसका मकसद भारत की सड़कों और झुग्गियों से बच्चों और विधवाओं को निकालकर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना है.

अदालत में दायर दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि 2022 और 2024 के बीच पापाबाथिनी कई बार भारत आए और चिल्लाकल्लू सहित कई जगहों पर 14 से 17 साल के नाबालिगों के साथ यौन अपराध किए.

एक संघीय न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि मामले का फैसला आने तक पापाबाथिनी को हिरासत में रखा जाए।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 'चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशनल यूनिट' उन लोगों से बात करना चाहती है जिनके पास पापाबाथिनी द्वारा किए गए या करने की कोशिश किए गए किसी भी तरह के अनुचित यौन व्यवहार के बारे में जानकारी हो. इसमें शामिल लोगों की उम्र, या घटना कब और कहां हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

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यह मामला 'प्रोजेक्ट सेफ चाइल्डहुड' के तहत सामने आया है. यह बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार की समस्या से निपटने के लिए अमेरिका की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसे मई 2006 में न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया था. अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालयों और CEOU के नेतृत्व में, 'प्रोजेक्ट सेफ चाइल्डहुड' संघीय, राज्य और स्थानीय संसाधनों को एक साथ लाता है. इसका उद्देश्य इंटरनेट के जरिए बच्चों का शोषण करने वालों को खोजना, पकड़ना और उन पर मुकदमा चलाना है, साथ ही पीड़ितों की पहचान करके उन्हें बचाना भी है.

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