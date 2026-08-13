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अजय देवगन नहीं ये एक्टर बना क्राइम पेट्रोल का नया होस्ट, नए सीजन में आया ट्विस्ट!

क्राइम पेट्रोल के नए सीजन में अजय देवगन होस्ट की कमान संभालते नजर आएंगे. इस बीच खबर आई कि अजय देवगन सिर्फ कुछ एपिसोड्स के लिए हैं. सवाल ये है कि अनूप सोनी और अजय देवगन नहीं, तो आखिर शो का असली होस्ट है कौन.

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सालों बाद बदला होस्ट (Photo: Screengrab)
सालों बाद बदला होस्ट (Photo: Screengrab)

टीवी के चर्चित क्राइम शो ‘क्राइम पेट्रोल’ के नए सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. लंबे समय तक अनूप सोनी की दमदार आवाज और गंभीर अंदाज से पहचाने जाने वाले इस शो में अब कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. सालों बाद अनूप सोनी ने क्राइम पेट्रोल को अलविदा कह दिया है. अनूप सोनी के बाद शो की कमान अजय देवगन ने संभाली है. लेकिन इस बीच नया ट्विस्ट आया है. अजय देवगन शो के कुछ एपिसोड्स होस्ट करेंगे. आखिर फिर शो का असली होस्ट है कौन, आइए जानते हैं. 

क्राइम पेट्रोल का असली होस्ट कौन
TimesNow की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड सिंघम अजय देवगन के बाद एक्टर राजेश तैलंग भी ‘क्राइम पेट्रोल’ के कुछ एपिसोड होस्ट करते नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीजन में अजय देवगन बतौर होस्ट नजर आएंगे. उन्होंने शो के शुरुआती एपिसोड्स की शूटिंग पूरी कर ली है. अजय देवगन की लोकप्रियता और उनकी गंभीर स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए माना जा रहा है कि मेकर्स ने शो को नया अंदाज देने की कोशिश की है. इस सीजन का नाम ‘क्राइम पेट्रोल 2026: क्राइम का करंट सीजन’ बताया जा रहा है.

अजय देवगन के बाद राजेश तैलंग को शो की जिम्मेदारी दिए जाने की खबर सामने आई है. हालांकि, वो कितने एपिसोड होस्ट करेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राजेश शो के कुछ एपिसोड्स की मेजबानी कर सकते हैं, जबकि कुछ खबरों के अनुसार अजय के शुरुआती एपिसोड्स के बाद वो शो की कमान संभाल सकते हैं. ऐसे में राजेश की भूमिका दर्शकों के रिस्पॉन्स और शो के फॉर्मेट पर भी निर्भर कर सकती है. 

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राजेश तैलंग अपनी गंभीर और सहज अदाकारी के लिए जाने जाते हैं. ‘मिर्जापुर’ जैसे लोकप्रिय शो में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. क्राइम स्टोरीज को प्रभावशाली आवाज और संयमित प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, इसलिए राजेश का अंदाज इस फॉर्मेट के लिए सही माना जा रहा है. उनकी एंट्री से शो में एक अलग तरह की विश्वसनीयता आने की उम्मीद है. 

‘क्राइम पेट्रोल’ का नया सीजन 31 अगस्त से प्रसारित होने की खबर है. हालांकि, राजेश तैलंग की होस्टिंग और उनके एपिसोड्स की संख्या को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में दर्शकों को मेकर्स के अंतिम ऐलान का इंतजार रहेगा. 

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