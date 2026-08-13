बेबी का अफेयर और मैरिज प्रेशर... बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर मार डाला, फिर शव के साथ क्या हुआ?

बुलंदशहर के खुर्जा से हत्या की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसमें प्यार था, शादी का दबाव था और फिर चाकू से हमला. पुलिस के मुताबिक, एक शादीशुदा महिला अपने शादीशुदा प्रेमी से शादी करना चाहती थी. वो लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी. मंगलवार रात दोनों मिले. बात शादी तक पहुंची तो विवाद हो गया. आरोप है कि प्रेमी ने महिला पर चाकू से कई वार कर दिए. महिला की मौत हो गई.

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मामला खुर्जा नगर के शिवलोक कॉलोनी का है. मृतका का नाम बेबी है. पुलिस ने आरोपी अजीत को गिरफ्तार कर लिया है. बेबी दिल्ली की रहने वाली थी. उसकी शादी पंकज से हुई थी. पंकज नेहरूपुर गांव में हलवाई का काम करता है. दोनों के चार बच्चे हैं. बेबी खुद भी मजदूरी करती थी.

बेबी के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अजीत रहता था. अजीत भी शादीशुदा है. हालांकि उसकी पत्नी करीब तीन साल पहले विवाद के बाद उसे छोड़कर चली गई थी. अजीत की दो बेटियां हैं, जो अपने चाचा के साथ रहती हैं. पत्नी के जाने के बाद अजीत अकेला रह रहा था. इसी दौरान बेबी और अजीत के बीच नजदीकियां बढ़ीं. दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. बेबी का अजीत के कमरे पर आना-जाना भी था.

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पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक बेबी अजीत से शादी करना चाहती थी. वह लगातार अजीत पर शादी करने का दबाव बना रही थी. लेकिन अजीत शादी के लिए तैयार नहीं था. मंगलवार रात भी अजीत ने बेबी को फोन करके अपने पास बुलाया था. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. लेकिन बात शादी पर पहुंची तो विवाद होने लगा.

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आरोप है कि इसी दौरान अजीत ने चाकू उठा लिया और बेबी पर एक के बाद एक कई वार कर दिए. हमले में बेबी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों को घटना का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बेबी की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. आरोपी अजीत को हिरासत में ले लिया गया. खुर्जा के सीओ शोभित कुमार ने बताया कि शिवलोक कॉलोनी में महिला की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में पता चला कि अजीत ने विवाद के दौरान चाकू से वार कर बेबी की हत्या कर दी. आरोपी पुलिस हिरासत में है और खुर्जा नगर थाना पुलिस मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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अंतिम संस्कार के दौरान भी हंगामा

बुधवार शाम पोस्टमार्टम के बाद बेबी का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर और उसे फांसी देने की मांग शुरू कर दी. लोगों ने कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम कर दिया. मौके पर पुलिस पहुंची. परिजनों को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया. इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और रास्ता खुल गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, हत्या की असली वजह और वारदात से जुड़ी बाकी कड़ियों की जांच जारी है.

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