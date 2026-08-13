मिचेल स्टार्क ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में बने सबसे सफल खब्बू गेंदबाज, कपिल देव की भी बराबरी की

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शादमान इस्लाम का विकेट लेते ही स्टार्क टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज (खब्बू गेंदबाज) बन गए.

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36 साल के मिचेल स्टार्क ने इस मामले में श्रीलंका के महान स्पिनर रंगना हेराथ को पीछे छोड़ा. इतना ही नहीं, वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भारत के महान कप्तान कपिल देव की बराबरी पर भी पहुंच गए हैं.

बांग्लादेश की पहली पारी के 9वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम को अपना शिकार बनाया. उनकी गेंद पर नाथन लायन ने कैच लपका और इसी विकेट के साथ स्टार्क ने इतिहास रच दिया. मुकाबला शुरू होने से पहले स्टार्क और रंगना हेराथ टेस्ट विकेटों के मामले में बराबरी पर थे.

434वां टेस्ट विकेट हासिल करने के साथ मिचेल स्टार्क ने भारत के महान कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव की भी बराबरी कर ली. कपिल देव ने 1978 से 1994 के दौरान 131 टेस्ट मैच खेलकर 434 विकेट हासिल किए थे. स्टार्क ने यह आंकड़ा अपने 106वें टेस्ट में ही छू लिया. दोनों अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं.

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टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट (बाएं हाथ के गेंदबाज)

434*- मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)

433- रंगना हेराथ (श्रीलंका)

414- वसीम अकरम (पाकिस्तान)

362- डेनियल वेटोरी (न्यूजीलैंड)

355- चामिंडा वास (श्रीलंका)

348- रवींद्र जडेजा (भारत)

मिचेल स्टार्क की नजर अब टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल 10 गेंदबाजों में जगह बनाने पर होगी. साउथ अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन 439 विकेटों के साथ इस सूची में 10वें स्थान पर हैं. स्टार्क के 434 विकेट हैं और वह स्टेन से सिर्फ पांच विकेट पीछे हैं. यानी स्टेन को पीछे छोड़कर टॉप-10 में पहुंचने के लिए उन्हें 6 और विकेटों की जरूरत है. जिस रफ्तार से स्टार्क विकेट हासिल कर रहे हैं, उसे देखते हुए वह जल्द ही इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं.

मिचेल स्टार्क ने अक्टूबर 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. तेज रफ्तार, स्विंग और खतरनाक यॉर्कर ने उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में शामिल किया है. खासकर बड़े टूर्नामेंट में स्टार्क का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की सफलता में अहम रहा है. स्टार्क उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब जीते हैं.

स्टार्क 2015 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे. 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था. ओडीआई क्रिकेट में भी उनके आंकड़े जबरदस्त हैं. उन्होंने 130 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में 23.58 की औसत से 247 विकेट हासिल किए हैं. स्टार्क ने सितंबर 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

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