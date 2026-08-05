IND vs SL: श्रीलंका पहुंचते ही भारतीय टीम को मिली बुरी खबर! मैच पर मंडराया बड़ा खतरा? आखिर क्या है पूरा मामला

श्रीलंका पहुंचते ही टीम इंडिया को बेहद बुरी खबर मिली है. शुक्रवार यानी 7 अगस्त से भारतीय टीम श्रीलंका के साथ प्रैक्टिस मैच खेलने वाली है. जिससे आने वाले दो मैचों की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है. लेकिन अब इस मैच पर संकट के बाद मंडरा रहे हैं.

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तीन दिवसीय इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच के तीनों ही दिन बारिश की आशंका जताई गई है. एक्यूवेदर के मुताबिक तीनों दिन झमाझम बारिश हो सकती है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के लिए ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिहाज भारत के लिए यह दौरा काफी अहम है. भारत को अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार 7 अगस्त से तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच के जरिए करनी थी, लेकिन इस मैच के रद्द होने या बुरी तरह प्रभावित होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

मैच पर मंडराया बारिश का खतरा

एक्यूवेदर के मुताबिक 7 से 9 अगस्त तक कोलंबो में होने वाले इस अभ्यास मैच के तीनों दिन झमाझम बारिश होने की पूरी आशंका है. मैच के पहले दिन यानी शुक्रवार को बारिश की संभावना 91% तक जताई गई है. वहीं बादल 99% तक छाए रहेंगे. कैंडी से कोलंबो के रास्ते में भी लगातार तेज बारिश देखने को मिली है. ऐसे में पहले ही दिन से मैदान पर पानी फिरना तय माना जा रहा है.

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Team India have arrived in Sri Lanka ahead of the upcoming Test series! 🇮🇳🛬🇱🇰



The stage is set for an exciting battle between two cricketing nations. 🏏🔥#SLvIND #TestCricket #SriLankaCricket pic.twitter.com/oOhK4ASzOo — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 4, 2026

मैच नहीं होने से भारत को नुकसान

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज भारत के लिए बेहद अहम है. भारतीय टीम फिलहाल तालिका में 5वें स्थान पर है. गॉल में 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम इस तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच के जरिए वहां की परिस्थितियों में ढलना चाहती थी.

लेकिन अगर बारिश के कारण यह मैच धुल जाता है तो शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा टीम बिना किसी ठोस तैयारी के सीधे मैदान में उतरने को मजबूर होगी. बारिश के इस संकट से पहले ही कई भारतीय खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रहे हैं.

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टीम को खल सकती है जसप्रीत बुमराह की कमी?

घुटने की चोट ठीक नहीं होने के कारण स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हो चुके हैं. बुमराह की जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है. दूसरी तरफ भारत ए दौरे के दौरान पैर में लगी चोट के कारण युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन की उपलब्धता भी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी.

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भारतीय टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (फिटनेस कंसर्न को देखते हुए), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी.

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