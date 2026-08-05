Soft Roti Tips: आटा गूंथते समय बस 1 चुटकी मिलाएं ये चीज, हर बार बनेगी फूली-फूली और रूई जैसी मुलायम रोटी

Soft Roti Tips: खाना खाते वक्त अगर रोटी सॉफ्ट और फूली हुई मिले तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. रोटी सॉफ्ट ही अच्छी लगती है. अगर वो जरा सी भी कड़क हो जाए, तो खाना खाने मन नहीं करता है. लेकिन अक्सर कई लोग शिकायत करते हैं कि रोटी या तो सख्त बनती है या फिर फूलती ही नहीं. क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा ही होता है?



अगर आपकी रोटी भी फूली-फूली और मुलायम नहीं बनती है, तो परेशान ना हों. आप कुछ आसान किचन टिप्स अपनाकर अपनी इस रोजाना की परेशानी को झटपट दूर कर सकते हैं. आटा गूंथने के तरीके से लेकर एक छोटी-सी चीज मिलाने तक, ये ट्रिक्स आपकी रोटी को लंबे समय तक मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकती हैं. चलिए जानते हैं क्या हैं वो ट्रिक्स और टिप्स, जिनकी मदद ले आप अपनी रोटियों सो फूली-फूली और सॉफ्ट बना सकते हैं.



सही आटे को चुनना है सबसे जरूरी

मुलायम और फूली-फूली रोटी बनाने के लिए सही आटा चुनना बहुत जरूरी होता है. रोटी बनाने से पहले कोशिश करें कि ताजा पिसा हुआ गेहूं का आटा इस्तेमाल करें. कई बार पैकेट वाले आटे में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, जिससे रोटी अच्छी तरह फूल नहीं पाती. ताजे आटे की रोटी ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बनती है.

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गुनगुने पानी से गूंथें आटा

आटा गूंथते समय ठंडे पानी की बजाय हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. इससे आटा ज्यादा मुलायम बनता है. इसके साथ ही आटा गूंथते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप एक बार में पानी ना डाल दें. उसके बजाय थोड़ा-थोड़ा डालते हुए आटा गूंथें. इससे आटा सही तरह तैयार होता है.

आटा गूंथने के बाद तुरंत न बनाएं रोटी

कई लोग आटा गूंथते ही रोटी बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. आटे को कम से कम 5 से 10 मिनट तक ढककर रख दें. 5 से 10 मिनट आटे को रेस्ट देने से आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है और रोटी ज्यादा सॉफ्ट बनती है.

बस 1 चुटकी नमक और थोड़ा-सा चीनी कर सकती है कमाल

अगर आप चाहते हैं कि रोटी फूली-फूली और रूई जैसी मुलायम बने तो आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी नमक और थोड़ा-सा चीनी मिला दें. ये छोटा-सा तरीका रोटी के टेक्सचर को बेहतर बना सकता है. अगर आप रोटी को लंबे समय तक सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आटा गूंथते समय एक चम्मच दही या थोड़ा-सा दूध भी मिला सकते हैं. इससे रोटी का स्वाद भी बढ़ता है और वो जल्दी सख्त नहीं होती.

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रोटी बेलते समय न करें ये गलती

रोटी को हमेशा एक जैसी मोटाई में बेलें. अगर कहीं मोटी और कहीं पतली होगी तो रोटी ठीक से नहीं फूलेगी. इसके साथ ही सूखे आटे का इस्तेमाल भी जरूरत से ज्यादा न करें. ज्यादा सूखा आटा रोटी को सख्त बना सकता है.

लोई की सही शेप भी है जरूरी

रोटी के लिए न बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी लोई बनाएं. सही शेप की लोई से रोटी आसानी से बेली जाती है और तवे पर अच्छी तरह फूलती भी है.

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