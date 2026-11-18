सबसे पहले एक जरूरी तथ्य: हाल में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की वैश्विक सेवा बाधित होने से एयरलाइंस और यात्रियों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन इसे 9/11 के बाद विमानन क्षेत्र की सबसे बड़ी वैश्विक उड़ान बाधा कहना सही नहीं होगा. यहां दो अलग-अलग घटनाओं को लेकर भ्रम हो सकता है.

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19 जुलाई 2024 को क्राउडस्ट्राइक के एक खराब सॉफ्टवेयर अपडेट ने दुनिया भर में हजारों उड़ानें प्रभावित की थीं. वहीं 12-13 नवंबर 2026 को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाएं ठप हुईं, जिससे एयरलाइंस के ईमेल और कुछ कामकाजी प्रणालियों पर असर पड़ा. दोनों घटनाओं की तकनीकी वजह अलग थी

नवंबर 2026 की आउटलुक समस्या का असर मुख्य रूप से ईमेल, कैलेंडर, ग्राहक सहायता और माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं पर पड़ा. भारत में भी कुछ एयरलाइंस को यात्रियों के ईमेल मिलने और उनका जवाब देने में परेशानी हुई.

दिल्ली से स्पाइसजेट की तीन उड़ानें रद्द और दो में देरी की खबर आई, जबकि इंडिगो ने कहा कि उसकी ईमेल सहायता सेवा प्रभावित हुई, लेकिन उड़ान संचालन सामान्य रहा. एअर इंडिया ने ईमेल ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजकर अपनी संचार सेवा जारी रखी. इसलिए यह समझना जरूरी है कि आउटलुक बंद होने का मतलब हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली बंद होना नहीं है.

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आउटलुक क्या है और एयरलाइंस के काम में इसकी क्या भूमिका होती है?

आउटलुक को आमतौर पर ईमेल भेजने और पढ़ने वाला ऐप समझा जाता है, लेकिन बड़ी कंपनियों और एयरलाइंस में इसका इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा व्यापक है. यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन के साथ मिलकर ईमेल, कैलेंडर, मीटिंग, संपर्क और कर्मचारियों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान का काम करता है.

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एयरलाइन जैसी बड़ी संस्था में हजारों कर्मचारी अलग-अलग शहरों और देशों में काम करते हैं. पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर, ग्राहक सहायता विभाग, टिकटिंग टीम और प्रबंधन के बीच लगातार सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है. इनमें से कई काम ईमेल और कैलेंडर के जरिए भी किए जाते हैं.

उदाहरण के लिए, किसी यात्री की उड़ान रद्द होती है तो उसे नई उड़ान की जानकारी भेजनी पड़ती है. किसी यात्री को टिकट में बदलाव कराना है तो उसका अनुरोध ग्राहक सहायता विभाग तक पहुंचना चाहिए. किसी विमान के तकनीकी निरीक्षण, क्रू की ड्यूटी, उड़ान के समय में बदलाव या एयरपोर्ट पर किसी विशेष व्यवस्था की सूचना संबंधित टीमों तक पहुंचनी जरूरी होती है.

इन सभी कामों के लिए एयरलाइंस के पास अपने अलग-अलग ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लेकिन ईमेल और कैलेंडर जैसी सेवाएं कर्मचारियों और विभागों को आपस में जोड़ती हैं. यदि यह संचार माध्यम अचानक बंद हो जाए, तो कुछ काम रुक सकते हैं या धीमे पड़ सकते हैं.

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12 नवंबर 2026 को क्या हुआ था?

माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक सेवाओं में गड़बड़ी 12 नवंबर 2026 को शुरू हुई और इसका असर 13 नवंबर तक जारी रहा. भारत में उपयोगकर्ताओं ने गुरुवार रात लगभग 9:30 बजे से आउटलुक में परेशानी की शिकायतें करना शुरू किया. कई लोग अपने ईमेल अकाउंट नहीं खोल पा रहे थे.

कुछ को नए ईमेल भेजने या प्राप्त करने में समस्या हुई, जबकि कुछ संदेश देर से पहुंचे. आउटलुक का वेब संस्करण, डेस्कटॉप ऐप और मोबाइल ऐप प्रभावित हुए. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, शेयरप्वाइंड, वन ड्राइव और कोपायलट जैसी कुछ अन्य सेवाओं के उन फीचर्स पर भी असर पड़ा जो एक्सचेंज ऑनलाइन पर निर्भर थे.

समस्या का पैमाना बड़ा था. अमेरिका में डाउनडिटेक्टर पर आउटलुक से जुड़ी शिकायतें एक समय 1.30 लाख से ज्यादा पहुंच गईं. वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का आंकड़ा लाखों में था. डाउनडिटेक्टर के आंकड़े वास्तविक प्रभावित उपयोगकर्ताओं की सटीक संख्या नहीं बताते.

वे उन लोगों की शिकायतों को दर्ज करते हैं जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म पर समस्या की सूचना दी. माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में बताया कि सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी गई हैं, लेकिन इस दौरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं और एयरलाइंस को परेशानी का सामना करना पड़ा.

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आखिर आउटलुक बंद क्यों हुआ? सर्वर की गड़बड़ी ने कैसे पैदा किया संकट?

इस घटना की तकनीकी समस्या माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी थी. एक्सचेंज ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड आधारित ईमेल सेवा है, जिसके सहारे आउटलुक में ईमेल और कैलेंडर की सुविधाएं काम करती हैं. माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती बयानों के अनुसार, उसके कुछ सर्वर अप्रत्याशित रूप से अनुपलब्ध हो गए.

कंपनी ने यह भी कहा कि समस्या सामान्य तौर पर अचानक बढ़े हुए यूजर ट्रैफिक की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि कई सर्वरों के उपलब्ध न रहने से सिस्टम पर दबाव बढ़ा. जब कुछ सर्वर काम करना बंद कर देते हैं, तो उनसे जुड़े अनुरोध बाकी उपलब्ध सर्वरों पर भेजे जाने लगते हैं. इससे काम कर रहे सर्वरों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और वे भी धीमे या अनुत्तरदायी हो सकते हैं.

इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है. मान लीजिए किसी शहर में दस बैंक काउंटर हैं और अचानक उनमें से चार बंद हो जाते हैं. अब उन्हीं चार काउंटरों के ग्राहक बाकी छह काउंटरों पर पहुंचेंगे. वहां पहले से मौजूद भीड़ और बढ़ जाएगी. यदि बंद काउंटर कुछ समय बाद फिर खुलते हैं, तो वहां भी एक साथ बहुत सारे लोग पहुंच सकते हैं.

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यही स्थिति डिजिटल सर्वर के साथ भी पैदा हो सकती है. जब माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्वर वापस ऑनलाइन आए, तो उन पर लंबित अनुरोधों और नए ट्रैफिक का दबाव बढ़ा. कुछ सर्वर फिर से अस्थिर हो गए और सेवा की बहाली में देरी हुई.

माइक्रोसॉफ्ट ने नेटवर्क में किए गए एक बदलाव को वापस लेने की प्रक्रिया भी अपनाई. शुरुआती रिपोर्टों के समय कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वही बदलाव मूल कारण था या नहीं. कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि उस समय तक किसी साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का संकेत नहीं मिला था. इसलिए इसे हैकिंग या साइबर हमले का मामला बताना उचित नहीं होगा.

आउटलुक की गड़बड़ी से उड़ानें कैसे प्रभावित हो सकती हैं?

हवाई यात्रा एक जटिल व्यवस्था है. एक विमान को उड़ाने के लिए सिर्फ पायलट और विमान की जरूरत नहीं होती. इसके पीछे एयरलाइन का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, एयरपोर्ट प्रबंधन, ग्राउंड हैंडलिंग, सुरक्षा कर्मचारी, इंजीनियरिंग टीम, मौसम विभाग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और क्रू शेड्यूलिंग जैसे कई विभाग काम करते हैं.

इन विभागों के बीच सूचनाओं का समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है. यदि ईमेल और कैलेंडर जैसी सेवाएं बंद हो जाएं, तो उन सूचनाओं का आदान-प्रदान प्रभावित हो सकता है जो सामान्य तौर पर डिजिटल माध्यमों से भेजी जाती हैं.

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उदाहरण के लिए, किसी पायलट या केबिन क्रू सदस्य की ड्यूटी में बदलाव हुआ है. इस बदलाव की सूचना संबंधित कर्मचारी तक समय पर नहीं पहुंचती, तो एयरलाइन को फोन या किसी दूसरे माध्यम से संपर्क करना पड़ेगा. इसी तरह किसी यात्री की टिकट संबंधी शिकायत, रिफंड अनुरोध या उड़ान बदलने की जानकारी ईमेल के जरिए नहीं पहुंचती, तो ग्राहक सहायता विभाग को वैकल्पिक चैनलों का इस्तेमाल करना होगा.

इससे काम की गति धीमी हो सकती है. यदि कई विभाग एक साथ प्रभावित हों और समय पर जरूरी जानकारी न मिले, तो उड़ान की तैयारी और समय-सारणी पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, यह समझना बहुत जरूरी है कि आउटलुक एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मुख्य सिस्टम नहीं है. विमान की उड़ान, रडार, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच रेडियो संचार तथा सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं अलग प्रणालियों पर आधारित होती हैं.

इसलिए आउटलुक बंद होने से अपने आप विमान हवा में नहीं रुक जाते और न ही सभी उड़ानें रद्द हो जाती हैं. असर इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित एयरलाइन ने अपने जरूरी परिचालन कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर कितनी निर्भरता बना रखी है और उसके पास वैकल्पिक व्यवस्था कितनी मजबूत है.

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भारत में किन एयरलाइंस और यात्रियों को परेशानी हुई?

नवंबर 2026 की घटना के दौरान भारत में भी एयरलाइंस ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी. इंडिगो ने बताया कि उसकी ईमेल सहायता सेवा प्रभावित हुई है. कुछ ईमेल उसे प्राप्त नहीं हो सकते. कंपनी ने साफ किया कि उसकी उड़ानें और अन्य ग्राहक सहायता चैनल सामान्य रूप से काम कर रहे थे. अकाशा एयर ने भी ईमेल से जुड़ी परेशानी की जानकारी दी और यात्रियों से तत्काल सहायता के लिए अपने 24 घंटे के केयर सेंटर तथा सोशल मीडिया चैनलों का इस्तेमाल करने को कहा.

एअर इंडिया ने कहा कि उसकी उड़ान सेवाओं पर असर नहीं पड़ा. कंपनी ने अपने ईमेल ट्रैफिक को अस्थायी रूप से दूसरे रास्ते से भेजने की व्यवस्था की, ताकि यात्रियों के संदेश उस तक पहुंचते रहें. स्पाइस जेट की दिल्ली से जाने वाली तीन उड़ानें रद्द और दो उड़ानों में देरी की खबर सामने आई. इस तकनीकी व्यवधान के दौरान कुछ एयरलाइन सेवाएं और उड़ानें प्रभावित हुईं, लेकिन भारत की सभी एयरलाइंस या सभी उड़ानों का संचालन ठप नहीं हुआ.

2024 का क्राउडस्ट्राइक संकट इससे अलग क्यों था?

आउटलुक की नवंबर 2026 की समस्या को जुलाई 2024 की वैश्विक IT गड़बड़ी से अलग समझना जरूरी है. 19 जुलाई 2024 को साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउडस्ट्राइक के एक खराब सॉफ्टवेयर अपडेट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कई कंप्यूटरों को प्रभावित किया था.

कई सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई देने लगी और कंप्यूटर काम करना बंद कर गए. एयरलाइंस, एयरपोर्ट और अन्य संस्थाओं के चेक-इन सिस्टम, टिकटिंग सेवाएं, फ्लाइट डिस्प्ले और कुछ परिचालन प्रणालियां प्रभावित हुईं. इस घटना में दुनिया भर में हजारों उड़ानें रद्द हुईं और उससे भी अधिक उड़ानों में देरी हुई.

IATA के अनुसार, 19 जुलाई 2024 को ही दुनिया भर में 5,078 उड़ानें रद्द होने का अनुमान लगाया गया था. Cirium की रिपोर्ट में 19 से 21 जुलाई के बीच पांच हजार से अधिक उड़ानों के रद्द होने और हजारों अन्य उड़ानों में देरी का उल्लेख है. इस घटना में समस्या आउटलुक या ईमेल सर्वर तक सीमित नहीं थी, बल्कि विंडोज कंप्यूटरों के काम करना बंद करने से कई जरूरी एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रणालियां प्रभावित हुई थीं. यही कारण है कि 2024 की क्राउडस्ट्राइक घटना का विमानन क्षेत्र पर असर नवंबर 2026 की आउटलुक समस्या से कहीं व्यापक था.

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उड़ानें रद्द और देरी होने के बाद क्या समस्याएं पैदा हुईं?

जब एक उड़ान रद्द होती है, तो उसका असर केवल उस विमान तक सीमित नहीं रहता. उस विमान को अगली उड़ान के लिए किसी दूसरे शहर जाना होता है. उसके पायलट और केबिन क्रू की अगली ड्यूटी भी तय होती है. विमान की सफाई, ईंधन भरना, तकनीकी जांच और यात्रियों की बोर्डिंग जैसी प्रक्रियाएं भी निर्धारित समय पर होती हैं. यदि एक उड़ान रद्द या देर से चलती है, तो विमान और क्रू की अगली उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं. इसे फ्लाइट रोटेशन डिसरप्शन कहा जाता है.

इसके अलावा, यात्रियों को नई उड़ान में जगह देना, टिकट बदलना, होटल और भोजन की व्यवस्था करना तथा सामान को सही विमान तक पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है. जिन यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, वे अपनी अगली उड़ान चूक सकते हैं.

एयरलाइन के कॉल सेंटर और ग्राहक सहायता विभाग पर अचानक दबाव बढ़ जाता है. हजारों यात्रियों को एक साथ जानकारी देने और उनकी शिकायतों का जवाब देने में समय लगता है. तकनीकी गड़बड़ी समाप्त हो जाने के बाद भी उड़ान संचालन तुरंत सामान्य नहीं हो पाता, क्योंकि विमानों, कर्मचारियों और यात्रियों का पूरा शेड्यूल दोबारा व्यवस्थित करना पड़ता है.

समस्या को कैसे ठीक किया गया?

नवंबर 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने प्रभावित सर्वरों को फिर से सक्रिय करने, नेटवर्क में किए गए बदलावों को वापस लेने और उपलब्ध क्षमता बढ़ाने जैसे कदम उठाए. कंपनी ने सेवा बहाली के लिए अलग-अलग तकनीकी प्रक्रियाएं अपनाईं. कुछ क्षेत्रों में सेवाएं पहले बहाल हुईं, जबकि अन्य जगहों पर उपयोगकर्ताओं को रुक-रुककर परेशानी होती रही. अंततः माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक, टीम्स, कोपायलट और दूसरी प्रभावित सेवाओं के पूरी तरह बहाल होने की जानकारी दी. यह व्यवधान 24 घंटे से अधिक समय तक चला

एयरलाइंस ने भी अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया. कुछ ने यात्रियों से फोन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करने को कहा. Air India ने ईमेल ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा. जहां डिजिटल प्रणालियां उपलब्ध नहीं थीं, वहां कर्मचारियों को फोन और मैनुअल प्रक्रियाओं के जरिए जरूरी सूचनाएं साझा करनी पड़ीं.

2024 के क्राउडस्ट्राइक संकट में भी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ने प्रभावित कंप्यूटरों को सुरक्षित तरीके से ठीक किया, सिस्टम दोबारा चालू किए और कई जगह मैनुअल चेक-इन तथा अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाएं अपनाईं. लेकिन विमान और क्रू का शेड्यूल दोबारा व्यवस्थित करने में कई दिन लग सकते हैं.

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भविष्य में ऐसी समस्या रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या एयरलाइंस और दूसरी जरूरी सेवाओं को अपने पूरे कामकाज के लिए कुछ चुनिंदा टेक्नोलॉजी कंपनियों पर निर्भर रहना चाहिए? आज बैंकिंग, स्वास्थ्य, विमानन, रेलवे, सरकारी कामकाज और कारोबार का बड़ा हिस्सा क्लाउड सेवाओं पर निर्भर है.

इससे काम तेज और सुविधाजनक हुआ है, लेकिन एक ही कंपनी की सेवा में गड़बड़ी होने पर कई देशों और संस्थाओं का काम प्रभावित हो सकता है. इस खतरे को तकनीकी भाषा में सिंगल प्वाइंट ऑफ फेल्योर कहा जाता है. इसका अर्थ है कि किसी एक सिस्टम के बंद होने से पूरी व्यवस्था का काम रुक जाना.

पहला उपाय है कि एयरलाइंस को एक ही ईमेल या क्लाउड सेवा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए. उन्हें बैकअप ईमेल सिस्टम और वैकल्पिक संचार व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए. यदि आउटलुक बंद हो जाए, तो कर्मचारी दूसरे सुरक्षित ईमेल प्लेटफॉर्म, फोन, रेडियो या आंतरिक नेटवर्क के जरिए जरूरी सूचनाएं साझा कर सकें.

दूसरा उपाय है कि महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप अलग-अलग स्थानों पर रखा जाए. इससे किसी सर्वर के खराब होने पर भी जरूरी जानकारी सुरक्षित रह सकती है.

तीसरा उपाय है कि सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में बड़े बदलाव सीधे सभी सर्वरों पर लागू न किए जाएं. पहले सीमित सिस्टम पर परीक्षण किया जाए और फिर धीरे-धीरे उन्हें बाकी नेटवर्क में लागू किया जाए. इसे फेज्ड रोलआउट कहा जाता है.

चौथा उपाय है नियमित डिजास्टर रिकवरी ड्रिल और बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग. एयरलाइंस को समय-समय पर यह अभ्यास करना चाहिए कि यदि ईमेल, टिकटिंग, चेक-इन या क्रू मैनेजमेंट सिस्टम अचानक बंद हो जाए तो काम कैसे जारी रखा जाएगा. कर्मचारियों को यह भी पता होना चाहिए कि डिजिटल व्यवस्था ठप होने पर किससे संपर्क करना है और कौन-सी वैकल्पिक प्रक्रिया अपनानी है.

इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी क्लाउड कंपनियों को अपने सर्वर की निगरानी, क्षमता प्रबंधन और आपातकालीन बहाली की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए. सरकारों और विमानन नियामकों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एयरलाइंस की महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी सुरक्षा और बैकअप मानक तय हों.

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क्या भविष्य में फिर ऐसा संकट आ सकता है?

इसका जवाब है- हां, क्योंकि आधुनिक विमानन व्यवस्था तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर हो चुकी है. भविष्य में किसी सॉफ्टवेयर अपडेट, सर्वर फेलियर, नेटवर्क गड़बड़ी, बिजली की समस्या या साइबर हमले से डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. हालांकि, हर तकनीकी गड़बड़ी का असर एक जैसा नहीं होगा.

यदि किसी एयरलाइन के पास मजबूत बैकअप सिस्टम, वैकल्पिक संचार माध्यम और प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, तो वह ऐसी स्थिति में भी अपनी सेवाएं जारी रख सकती है. असली चुनौती तकनीकी समस्या को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक सिस्टम के बंद होने से पूरी व्यवस्था ठप न हो.

इसलिए आउटलुक की वैश्विक गड़बड़ी को केवल ईमेल सेवा की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इसने दिखाया है कि डिजिटल दुनिया में एक कंपनी के सर्वर की खराबी हजारों किलोमीटर दूर बैठे यात्रियों और कारोबारों को प्रभावित कर सकती है. लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि नवंबर 2026 की आउटलुक समस्या और जुलाई 2024 का क्राउडस्ट्राइक संकट अलग-अलग घटनाएं थीं.

विमानन क्षेत्र के लिए इनसे सबसे बड़ी सीख यही है कि तकनीक के साथ-साथ मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है. हवाई यात्रा की सुरक्षा और समयबद्धता किसी एक सॉफ्टवेयर या कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती.

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