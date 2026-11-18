महाराष्ट्र के मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ बाइकर्स की ऐसी हरकत सामने आई, जिससे सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. ये बाइकर्स तेज रफ्तार में लापरवाही से बाइक चला रहे थे. सड़क पर खतरनाक स्टंट करने के साथ हुड़दंग भी मचा रहे थे. इनकी हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया है.

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यह मामला अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच कर उसमें दिखाई दे रहे बाइकर्स की पहचान की. इसके बाद पांचों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं.

वीडियो से हुई बाइकर्स की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जावेद रफीक मालदार (25), मोहसिन मुबारक शेख (19), फैजान अहमद खान (22), साहिल मोहम्मद सिराज (29) और कुशल दत्ताराम भिसे (22) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, ये सभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे. इस दौरान वे स्टंट कर रहे थे और सड़क पर हुड़दंग मचा रहे थे. उनकी इस हरकत से हाईवे पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो रहा था.

पांच मोटरसाइकिलें भी जब्त

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सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पांच मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

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